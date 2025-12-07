बस्तर में एक साथ परीक्षा देने पहुंची सास-बहू, देवरानी-जेठानी ने भी दिया खास संदेश

नईदुनिया प्रतिनिधि, बस्तर। उम्र और रिश्ते-नातों के बंधन से हटकर परीक्षा में शामिल होकर लोहण्डीगुडा के धरमाऊर में पति–पत्नी हाड़ीराम कश्यप व हेमवती कश्यप, कुरंदी में दिव्यांग मंगली, बस्तर के मांदलापाल में सास–बहू, वहीं लोहण्डीगुडा के टाकरागुड़ा में देवरानी–जेठानी ने साक्षरता के महत्व का संदेश दिया। आदर्श परीक्षा केंद्र चिलकुटी में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा स्वयंसेवी छात्राओं का पुष्पगुच्छ देकर सम्मान किया गया, जिससे केंद्र में उत्साह का माहौल रहा।

उल्लास परीक्षा के जिला नोडल अधिकारी राकेश खापर्डे ने बताया कि स्वयंसेवियों द्वारा बिना किसी आर्थिक प्रोत्साहन के असाक्षरों को पढ़ाने का यह कार्य समाज में साक्षरता और जागरूकता का उज्ज्वल उदाहरण है। उल्लास महापरीक्षा ने बस्तर में न केवल शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाई है, बल्कि समाज के हर वर्ग में यह संदेश भी दिया है कि सीखने की कोई आयु नहीं होती - संकल्प और प्रयास ही सफलता की कुंजी हैं।