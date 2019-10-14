पोड़ी आठ मवेशियों को रौंदते हुए निकल गया वाहन

कवर्धा। नईदुनिया न्यूज ग्राम पोडी में बैठे आठ मवेशियों को रौदते हुए तेज रफ्तार वाहन निकल गई। इससे मावेशियों की मौत हो गई। वहीं कुछ सप्ताह पहले ही जिला बेमेतरा में भी इसी तरह की घटना घटित हुई थी। इसमें वाहन के चपेट में आने से 4 से 6 मवेशियों की दर्दनाक मौत हो गई। ऐसे तेज रफ्तार वाहनों पर लगाम कसने व वाहनों के नगर प्रवेश से पहले स्टाप के साथ ही अस्थाई गति अवरोध लगाए जाने से काफी हद तक इस तरह की दुर्घटनाओ से मवेशियों को बचाया जा सकता है। फिलहाल अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।

यह पहली घटना नहीं है जिसमें इतनी बड़ी मात्रा में मवेशी वाहन की चपेट में आए हैं बल्कि आए दिन बेजुबान जानवर तेज रफ्तार वाहनों का शिकार हो रहे हैं। ऐसे वाहनों पर लगाम कसने विभाग नकाम नजर आ रहा है। पहले देर रात्रि तक भी वाहनों की जांच परख और बस्तियों तक वाहन पहुचने से पहले वाहन की गति धीमी करने स्टाप बोड व गति अवरोधक संकेत के साथ ही सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए जाते थे। लेकिन वर्तमान में तेजर फ्तार वाहन बेजूबान मावेशियों के लिए दुर्घटना का बडा कारण बन रही है।