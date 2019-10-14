मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    पोड़ी आठ मवेशियों को रौंदते हुए निकल गया वाहन

    ग्राम पोडी में बैठे आठ मवेशियों को रौदते हुए तेज रफ्तार वाहन निकल गई। इससे मावेशियों की मौत हो गई। वहीं कुछ सप्ताह पहले ही जिला बेमेतरा में भी इसी तरह की घटना घटित हुई थी।

    By Nai Dunia News Network
    Edited By: Nai Dunia News Network
    Publish Date: Mon, 14 Oct 2019 09:40:36 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 14 Oct 2019 09:40:36 PM (IST)
    पोड़ी आठ मवेशियों को रौंदते हुए निकल गया वाहन

    कवर्धा। नईदुनिया न्यूज

    ग्राम पोडी में बैठे आठ मवेशियों को रौदते हुए तेज रफ्तार वाहन निकल गई। इससे मावेशियों की मौत हो गई। वहीं कुछ सप्ताह पहले ही जिला बेमेतरा में भी इसी तरह की घटना घटित हुई थी। इसमें वाहन के चपेट में आने से 4 से 6 मवेशियों की दर्दनाक मौत हो गई। ऐसे तेज रफ्तार वाहनों पर लगाम कसने व वाहनों के नगर प्रवेश से पहले स्टाप के साथ ही अस्थाई गति अवरोध लगाए जाने से काफी हद तक इस तरह की दुर्घटनाओ से मवेशियों को बचाया जा सकता है। फिलहाल अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।

    यह पहली घटना नहीं है जिसमें इतनी बड़ी मात्रा में मवेशी वाहन की चपेट में आए हैं बल्कि आए दिन बेजुबान जानवर तेज रफ्तार वाहनों का शिकार हो रहे हैं। ऐसे वाहनों पर लगाम कसने विभाग नकाम नजर आ रहा है। पहले देर रात्रि तक भी वाहनों की जांच परख और बस्तियों तक वाहन पहुचने से पहले वाहन की गति धीमी करने स्टाप बोड व गति अवरोधक संकेत के साथ ही सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए जाते थे। लेकिन वर्तमान में तेजर फ्तार वाहन बेजूबान मावेशियों के लिए दुर्घटना का बडा कारण बन रही है।


    अज्ञात वाहन चालक पर केस दर्ज

    कवर्धा में तेज रफ्तार का वाहन का कहर मवेशियों पर टूटा,हादसे में आठ मवेशियों की सड़क पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पूरा मामला पोंड़ी पुलिस चौंकी का है,जहां एक अज्ञात वाहन द्वारा लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते हुए सड़क पर बैठे 08 मवेशियों को बेरहमी के साथ रौंद दिया गया है,घटना रात तीन बजे की बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस अज्ञात वाहन चालक के विरुद्ध मामला दर्ज कर जांच कर रही है।

    अनिल सोनी उप पुलिस अधीक्षक कवर्धा जिला कबीरधाम

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.