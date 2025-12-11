मेरी खबरें
    भिलाई इस्पात संयंत्र कर्मियों को नहीं मिलेगा एरियर, दिल्ली में हुई NJCS सब कमेटी की बैठक रही बेनतीजा

    भिलाई इस्पात संयंत्र और सेल की सभी यूनिटों के कर्मचारियों को 39 माह के एरियर की उम्मीदों पर पानी फिर गया। एनजेसीएस सब-कमेटी की बैठक में प्रबंधन ने एरियर देने से साफ इनकार कर दिया। यूनियनों के विरोध, मिनिट्स की मांग और सीएलसी की पहल के बावजूद बैठक बेनतीजा रही।

    Publish Date: Thu, 11 Dec 2025 08:08:14 AM (IST)
    भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी) के कर्मचारियों नहीं मिली राहत।

    1. 39 माह एरियर भुगतान से प्रबंधन ने इनकार किया।
    2. कर्मचारियों की लाखों रुपये की उम्मीद टूटी।
    3. यूनियनों ने पुराने मिनिट्स दिखाने की मांग की।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भिलाई। भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी) के कर्मचारियों सहित सेल की सभी यूनिटों में काम करने वाले कर्मचारियों की लंबे समय से 39 माह के एरियर को लेकर चल रही उम्मीदें मंगलवार को पूरी तरह टूट गईं। सेल प्रबंधन ने स्पष्ट कर दिया कि एक जनवरी 2017 से 30 मार्च 2020 तक यानी 39 माह का एरियर कर्मचारियों को नहीं दिया जाएगा।

    यह निर्णय दिल्ली में मंगलवार को सुबह 11 बजे से शाम चार बजे तक आयोजित नेशनल ज्वाइंट कमिटी फार स्टील (एनजेसीएस) सब-कमेटी की बैठक में लिया गया। कर्मचारियों को उम्मीद थी कि इस बैठक से सकारात्मक परिणाम निकलेगा, लेकिन कोई सहमति नहीं बन सकी। गौरतलब है कि अगर एरियर दिया जाता तो प्रत्येक कर्मचारी को लगभग 2 लाख से 6 लाख रुपये तक मिलने थे।


    बैठक में क्या चर्चा हुई, पढ़िए पूरी जानकारी

    • बैठक में यूनियनों ने जोर देकर कहा कि नया वेतन समझौता लागू होने के बाद प्रबंधन ने स्वयं आश्वस्त किया था कि सभी कर्मचारियों को बढ़े हुए वेतन का एरियर दिया जाएगा। इसके लिए बाकायदा स्वीकृति भी दी गई थी और मिनिट्स तैयार किए गए थे।

    • बैठक में प्रबंधन ने अचानक एरियर देने से इनकार कर दिया। इस पर यूनियनों ने मिनिट्स की प्रति उपलब्ध कराने की मांग की, जिस पर प्रबंधन ने कहा मिनिट्स गोपनीय हैं, इसकी प्रति हम नहीं दे सकते। यदि प्रति चाहिए तो चीफ लेबर कमिश्नर (सीएलसी) से प्राप्त कर लें।

    सीएलसी की पहल पर हुई थी मंगलवार को बैठक

    • यह बैठक तब संभव हुई जब सभी यूनियनों ने चीफ लेबर कमिश्नर नई दिल्ली के समक्ष एरियर के भुगतान के लिए आवेदन किया था। सीएलसी के निर्देश पर ही प्रबंधन और यूनियन को आमने-सामने बैठना पड़ा। इसके बावजूद बैठक बेनतीजा रही और कर्मचारियों को 39 माह का एरियर नहीं देने के रुख पर प्रबंधन अडिग रहा।

    • बैठक में प्रबंधन की ओर से बीएसपी के ईडी (एचआर) पवन कुमार, ईडी (फाइनेंस) प्रवीण निगम, कार्पोरेट आफिस से ईडी (एचआर) राजीव पांडे शामिल हुए थे। वहीं यूनियन की ओर से इंटक से हरदीप सिंह, एटक से विद्यासागर गिरी, एचएमएस से राजेंद्र सिंह, सीटू से विश्वरूप बेनर्जी, बीएमएस से डीके पांडे शामिल हुए।

