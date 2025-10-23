भिलाई में गोवंश को 50 से ज्यादा बार चाकू से गोदा, हिंदूवादी संगठनों ने किया थाने का घेराव

नईदुनिया प्रतिनिधि,भिलाई। भिलाई के कैप-2 संतोषी पारा में गोवंश(गाय) को चाकू से गोदने का मामला सामने आया है। अज्ञात बदमाश द्वारा गोवंश पर 50 से ज्यादा वार किए। घटना की सूचना के बाद बजरंग दल व भाजपा कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और जमकर हंगामा किया।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक घटना गुरुवार सुबह की बताई जा रही है। पुलिस को सूचना मिली कि संतोषी पारा कैंप-2 के पास एक गाय पर चाकू से हमला किया गया है। गोवंश के शरीर पर 50 से ज्यादा बार चाकू से मारने के निशान मिले। धारदार हथियार के हमले से गंभीर रूप से घायल गाय के जख्मों पर स्थानीय लोगों ने हल्दी को लगाया।

इस दौरान छावनी पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची। तत्काल गोवंश को इलाज के लिए भेजा गया। वहीं गुस्साए हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने छावनी थाने का घेराव किया और आरोपित को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की।

घटना की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग थाने पहुंचे और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। इसी बीच बजरंग दल और बीजेपी कार्यकर्ता भी थाने पहुंचे और सख्त कार्रवाई की मांग की।

प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि शराब के नशे में अक्सर बदमाश देर रात तक मजमा लगाए रहते हैं। पुलिस को पेट्रोलिंग कर ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने मामले में दोषी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किए जाने की मांग की।

सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस

घटना की गंभीरता और लोगों के आक्रोश को देखते हुए छावनी पुलिस अलर्ट हो गई है। छावनी पुलिस ने अज्ञात आरोपित के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया है। घटना के बाद पुलिस टीम इलाके के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि आरोपितों की पहचान की जा सके। छावनी सीएसपी हेमप्रकाश नायक ने बताया कि संतोषी पारा कैंप-2 क्षेत्र में गाय को चाकू से मारा गया है। पुलिस ने अपराध दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी है।