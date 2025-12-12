मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    छत्तीसगढ़ में भिलाई स्टील प्लांट के पीबीएस-2 के गैस लाइन में लगी आग

    भिलाई स्टील प्लांट के ब्लास्ट फर्नेस आठ में धीरे-धीरे उत्पादन को कम किया जा रहा है जिससे नुकसान कम हो। आग पर काबू पाने के लिए बीएसपी फायर ब्रिगेड का अमला लगा हुआ है। गैस पाइपलाइन जिस स्ट्रक्चर पर लगा हुआ है वह स्ट्रक्चर ना गिरे इसका भी ध्यान रखा जा रहा है।

    By Digital Desk
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Fri, 12 Dec 2025 02:02:36 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 12 Dec 2025 02:22:41 PM (IST)
    छत्तीसगढ़ में भिलाई स्टील प्लांट के पीबीएस-2 के गैस लाइन में लगी आग
    भिलाई स्पात संयंत्र में आग बुझाती टीम।

    HighLights

    1. संयंत्र के ब्लास्ट फर्नेस क्रमांक-8 महामाया को गैस की आपूर्ति होती है
    2. पाइप लाइन से आपूर्ति फिलहाल बंद कर दी गई है परंतु आग बुझ नहीं पाई
    3. आग को बुझाने के लिए अन्य तकनीकों का उपयोग भी किया जा रहा है

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भिलाई। भिलाई इस्पात संयंत्र के पावर एंड ब्लोइंग स्टेशन नंबर दो (पीबीएस-2) के गैस पाइपलाइन में शुक्रवार की दोपहर 12:15 के करीब आग लग गई। इससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। जिस पाइपलाइन में आग लगी है उसे भिलाई इस्पात संयंत्र के ब्लास्ट फर्नेस क्रमांक-8 महामाया को गैस की आपूर्ति होती है।

    इस पाइप लाइन से आपूर्ति फिलहाल बंद कर दी गई है परंतु आग बुझ नहीं पाई है। आग को बुझाने के लिए अन्य तकनीकों का उपयोग भी किया जा रहा है। किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है।

    बताया जा रहा है कि ब्लास्ट फर्नेस आठ में धीरे-धीरे उत्पादन को कम किया जा रहा है, जिससे नुकसान कम हो। आग पर काबू पाने के लिए बीएसपी फायर ब्रिगेड का अमला लगा हुआ है। गैस पाइपलाइन जिस स्ट्रक्चर पर लगा हुआ है वह स्ट्रक्चर ना गिरे इसका भी ध्यान रखा जा रहा है।


    naidunia_image

    फिलहाल आसपास के पूरे क्षेत्र को सील कर दिया गया है। किसी भी कर्मचारी को आने-जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। बीएसपी के अधिकारी सहित सेफ्टी टीम व फायर ब्रिगेड का अमला मौके पर मौजूद है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.