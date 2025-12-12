छत्तीसगढ़ में भिलाई स्टील प्लांट के पीबीएस-2 के गैस लाइन में लगी आग

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिलाई। भिलाई इस्पात संयंत्र के पावर एंड ब्लोइंग स्टेशन नंबर दो (पीबीएस-2) के गैस पाइपलाइन में शुक्रवार की दोपहर 12:15 के करीब आग लग गई। इससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। जिस पाइपलाइन में आग लगी है उसे भिलाई इस्पात संयंत्र के ब्लास्ट फर्नेस क्रमांक-8 महामाया को गैस की आपूर्ति होती है।

इस पाइप लाइन से आपूर्ति फिलहाल बंद कर दी गई है परंतु आग बुझ नहीं पाई है। आग को बुझाने के लिए अन्य तकनीकों का उपयोग भी किया जा रहा है। किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है।

बताया जा रहा है कि ब्लास्ट फर्नेस आठ में धीरे-धीरे उत्पादन को कम किया जा रहा है, जिससे नुकसान कम हो। आग पर काबू पाने के लिए बीएसपी फायर ब्रिगेड का अमला लगा हुआ है। गैस पाइपलाइन जिस स्ट्रक्चर पर लगा हुआ है वह स्ट्रक्चर ना गिरे इसका भी ध्यान रखा जा रहा है।