भिलाई में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को रौंदा, दो लोगों की मौके पर ही मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिलाई। भिलाई तीन थाना क्षेत्र के अंतर्गत सोमनी मार्ग पर गुरुवार की दोपहर तेज रफ्तार हाइवा वाहन ने विपरीत दिशा से आ रही बाइक को चपेट में ले लिया। हादसे में बाइक चालक व पीछे बैठी युवती की मौत हो गई।

वहीं एक अन्य युवती गंभीर रूप से घायल हो गई है। उसे रायपुर एम्स में रेफर किया गया है। बाइक चालक की पहचान नहीं हो पाई हैं। वहीं दोनों युवती ग्राम गनियारी की निवासी हैं और भिलाई-3 किसी काम से आईं थी, लिफ्ट लेकर वे वापस अपने गांव लौट रहीं थीं।