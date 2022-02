java.lang.RuntimeException: Error while parsing XML: रोहित शर्मा (C) ऋषभ पंत (W) विराट कोहली लोकेश राहुल सूर्यकुमार यादव वॉशिंगटन सुंदर दीपक हूडा शार्दूल ठाकुर मोहम्मद सिराज युजवेंद्र चहल प्रसिद्ध कृष्णा केमार रोच अलज़ारी जोसफ ओडियन स्मिथ जेसन होल्डर अकील हुसैन फेबियन ऐलन Power play 1 (1-10) : India 37/1 Drinks: India 47/3 in 15.0 overs India 51/3 in 15.4 overs KL Rahul dropped on 4 by S Hope in 17.6 overs 4th wkt Partnership: 50 off 83 balls between KL Rahul (24) and S Yadav (24) India 101/3 in 25.6 overs Drinks: India 134/4 in 29.4 overs India 150/4 in 32.1 overs S Yadav 2nd ODI fifty: 50 runs in 70 balls (3x4) (0x6) Power play 2 (11-40): India 183/5 (146 runs, 4 wickets) India 200/6 in 44.1 overs (47.6 ovs): WI against Y Chahal (LBW) Unsuccessful (IND: 2, WI: 2) (Retained) Innings Break: India 237/9 in 50.0 overs