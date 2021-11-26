मेरी खबरें
    क्षेत्र कर्मभूमि है, इसके विकास के लिए प्रतिबद्ध : साव

    मुंगेली में सांसद अरुण साव ने 53वां जन्मदिन हर्षउल्लास के साथ मनाया।

    By Yogeshwar Sharma
    Edited By: Yogeshwar Sharma
    Publish Date: Fri, 26 Nov 2021 05:07:03 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 26 Nov 2021 05:07:03 PM (IST)
    बिलासपुर। मुंगेली में सांसद अरुण साव ने 53वां जन्मदिन हर्षउल्लास के साथ मनाया। उन्होंने कहा क्षेत्र कर्मभूमि है इसके विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने जन्मदिन पर मिले आशीर्वाद और स्नेह पर अभिभूत होने की बात कही।

    सांसद साव ने सर्वप्रथम रतनपुर पहुंचकर मां महामाया देवी का आशीर्वाद लिया। शाम को जरहागांव में भाजपा मंडल के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। वहीं करही में जिपं सदस्य दुर्गा साहू कोसमा सरपंच उमशंकर साहू, नितेश भारद्वाज एवं कार्यकर्ताओं ने केक काटकर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। गोविंद फ्यूल्स के पास पूर्व पार्षद जयप्रकाश् मिश्रा के निवास स्थान पर , दाऊपारा चौक पहुंचने पर साहू समाज द्वारा स्वागत किया गया। पुलपारा में जिपं सदस्य शीलू साहू एवं संदीप साहू के निवास में हितग्राहियों को गैस चूल्हा एवं जरूतमंदों को कंबल एवं गर्म कपड़ों का वितरण किया गया। वहीं भाजपा कार्यालय में जिलाध्यक्ष शैलेष पाठक, गिरीश शुक्ला , द्वारिका जायसवाल, राणाप्रताप सिंह कार्यकर्ताओं ने जन्मदिन मनाया।

    सांसद साव ने भाजपा कार्यालय में मनाया केक काटकर जन्मदिन

    तखतपुर। सांसद अरूण साव का जन्मदिन भाजपा कार्याकर्ताओं ने बड़े ही उत्साह के साथ भाजपा कार्यालय में मनाया। सांसद अरूण साव अपने काफिले के साथ बिलासपुर से पहुंचे । भाजपा कार्यालय के पास कार्यकर्ताओं ने ढोल ताशे के साथ आतिशबाजी कर स्वागत किया गया। इसके बाद भाजपा कार्यालय में भाजपा नेत्री हर्षिता पांडेय व पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष बंशी पाड़े के नेतृत्व में केक काट कर जन्मदिन मनाया। वहीं सांसद अरूण साव ने कहा कि जन्मदिन एक बहाना रहता है अपने लोगों के साथ जो खुश्ािया मिले वही दिन खुश्ाियों का दिन रहता है। नगर और क्षेत्र ने मुझे प्यार, सम्मान दिया है इसका वे स्वागत करते है। वे परिवार के साथ-साथ क्षेत्र के लोगों को अपने परिवार की भांति समझकर उनके मंगलमय जीवन की ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उन्होंने कहा लोगों के हित के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे।


