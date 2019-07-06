Bilaspur News : छठी शादी की थी तैयारी, पांचवीं पत्नी पहुंची पुलिस थाने तो खुला राज

बिलासपुर। छत्तीगसढ़ के बिलासपुर जिला स्थित गौरेला क्षेत्र के एक शिक्षाकर्मी ने छठी शादी की तैयारी कर ली थी। उसकी पांचवीं पत्नी के थाने पहुंच जाने पर मामला सामने आया। महिला ने कोटमी चौकी में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने इस मामले में शांति भंग की धारा में शिक्षाकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की है।

मूलत सूरजपुर जिले के ग्राम महगांव निवासी शमशीर मंसूरी(43) पुत्र मोहम्मद नसीरुद्दीन मंसूरी वर्तमान में ग्राम सोरगा, विकासखंड बैकुंठपुर में शिक्षक के पद पर पदस्थ है। पहले उसकी पदस्थापना पेंड्रा विकासखंड के ग्राम देवरीखुर्द में थी। तब उसने पेंड्रा थाना क्षेत्र के कोटमी चौकी अंतर्गत ग्राम देवरीकला में अपना मकान बनवा लिया। यहां वह अपनी पांचवीं पत्नी अनीता यादव को रखा हुआ था। कुछ दिन पूर्व वह ग्राम दतिमा, जिला सूरजपुर की रेहाना नाम की युवती को घर में ले आया। वह रेहाना से शादी करने की तैयारी कर रहा था। इस पर एतराज करने पर उसने अनीता को पीट कर घर से निकाल दिया।

पैर से पेट को दबाकर करा दिया गर्भपात पीड़िता अनीता ने थाने में दिए तहरीर में शमशीर पर आरोप लगाते हुए बताया है कि वह उसे दो साल से पत्नी बनाकर रखा हुआ था। इस दौरान वह दो बार गर्भवती हुई तो शमशीर ने एक बार ग्राम हर्री, गौरेला ले जाकर तीन माह के भ्रूण का गर्भपात करा दिया। दूसरी बार उसके साथ मारपीट करके और पेट को पैर से दबाकर उसने उसका गर्भपात करा दिया। 19 साल पहले की थी पहली शादी शमशीर मंसूरी ने पहली शादी 18 मई 2000 को सूरजपुर की रहने वाली सबीना मंसूरी के साथ किया था। उनकी दो बेटियां हैं। सबीना ने बताया कि शमशीर उसके साथ बेरहमी से मारपीट करता था। सबीना ने यह भी बताया कि वर्ष 2007 में शमशीर की नौकरी शिक्षाकर्मी के पद पर प्राथमिक शाला देवरीखुर्द में लग गई और उसका ट्रांसफर 2007 में ही सूरजपुर हो गया। वर्ष 2011 में शमशीर ने उसे तलाक दिए बगैर ही छोड़ दिया और 2011 में ही उसने समीर खान बनकर ग्राम करंजी, जिला सूरजपुर की स्र्बी नाम की लड़की से दूसरी शादी कर ली। स्र्बी को जब समीर उर्फ शमशीर की पहली शादी का पता चला तो उसने तलाक ले लिया। सबीना ने बताया कि उसने अपनी दोनों बेटियों के भरण-पोषण के खर्च के लिए शमशीर के विरुद्ध सूरजपुर के न्यायालय में केस भी दायर किया हुआ है।