Tigress of Achanakmar Tiger Reserve: उम्रदराज है एटीआर में घायल मिली बाघिन, जोड़ों की जकड़न से चल रही लंगड़ाकर

बिलासपुर। Tigress of Achanakmar Tiger Reserve: अचानकमार टाइगर रिजर्व से कानन पेंडारी जू लाई गई घायल बाघिन उम्रदराज हो चुकी है। उसकी उम्र लगभग 13 साल है। इसकी वजह से पैर के जोड़ों की हड्डियों में जकड़न है। एक्स-रे में चिकित्सकों ने इसकी पुष्टि की है। इसी के चलते उसे चलने- फिरने मेंतकलीफ हो रही है। इसे ठीक करने के लिए दवा भी दी गई है।
घायल बाघिन के कंधे व पीठ के घाव भर रहे थे। इसके बाद भी उसे चलने में तकलीफ थी। इसी का पता लगाने के लिए गुरुवार को एक्स-रे किया गया। भारतीय वन्य जीव संस्थान के डा. पराग निगम की अगुवाई में यह जांच शुरू हुई। इस दौरान जू के चिकित्सकों के अलावा रायपुर जंगल सफारी के चिकित्सक डा. वर्मा, पशु चिकित्सा विभाग के डा. पीके चंदन के अलावा टीम के अन्य सदस्य भी मौजूद थे।
सुबह सात बजे के लगभग ट्रैंक्यूलाइजर गन से बाघिन को बेहोश किया गया। इसके बाद उसे उठाकर एक टेबल में रखा गया। यही एक्स-रे मशीन लगाई गई। रिपोर्ट में फ्रैक्चर या घाव तो नहीं निकला। उम्रदराज होने के कारण हड्डियां कमजोर हो गई हैं। जकड़न भी इसी वजह से आई है। एक्स-रे के साथ बाघिन की उम्र भी परखी गई। मंसूड़े सिकुड़ चुके हैं और दांत भी घिस गए हैं। इसी से उसकी उम्र का अनुमान लगाया गया है। डा. निगम ने कुछ दवाईयां दी हैं। इसे जू के पशु चिकित्सकों को नियमित देने के लिए कहा गया है। इससे उसके जल्द स्वस्थ होने की उम्मीद है।
बाड़े का दायरा बढ़ाने के निर्देश
पिंजरे से निकालकर बाघिन को बड़े केज में छोड़ा गया है। पर डा. निगम ने इसे भी छोटा बताया। उन्होंने कहा कि बाजू के दूसरे केज के बीच का पार्टिशन हटाने से केज बड़ा हो जाएगा। इससे वह और भी बेहतर ढंग से चल सकती है।
अन्य विशेषज्ञों को भी भेजी गई रिपोर्ट
एक्स-रे रिपोर्ट जबलपुर, मिजोरम समेत देश के कुछ और विशेषज्ञों को भेजी गई है। ताकि वह इसकी जांच कर यह स्पष्ट कर सकंे कि उसे कुछ और तकलीफ तो नहीं है। हालांकि विशेषज्ञों का मत अभी नहीं आया है। वे डा. निगम को ही जानकारी देंगे।
स्वस्थ होने के बाद लेंगे निर्णय
सात सदस्यीय टीम को ही यह तय करना है कि बाघिन जू में रहेगी या उसे वापस जंगल में छोड़ा जाएगा। इसे लेकर चर्चा तो हुई पर निर्णय फिलहाल स्थगित कर दिया गया। सभी ने कहा इसे लेकर निर्णय बाद में लिया जाएगा। पहली प्राथमिकता बाघिन को स्वस्थ करने की है।