'कागजी किसान' नहीं बेच पाएंगे धान, अधिकारी दफ्तरों में बैठने के बजाय सीधे घर जाकर सच्चाई की करेंगे जांच

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी को लेकर जिला प्रशासन अब पूरी तरह सख्त हो गया है। असली किसानों को उनका हक मिले और खरीदी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न हो, इसके लिए प्रशासन ने एक अहम फैसला लिया है।

अब अधिकारी दफ्तरों में बैठने के बजाय सीधे किसानों के घर पहुंचकर सच्चाई की जांच करेंगे। जिले में धान खरीदी के लिए अब गिनती के ही दिन शेष बचे हैं। ऐसे में शत-प्रतिशत पारदर्शी खरीदी करना प्रशासन की प्राथमिकता है।

संयुक्त टीम गठित की गई खाद्य विभाग को लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थीं कि कुछ बिचौलिए और कागजी किसान दूसरे का धान अपने नाम पर खपाने की कोशिश कर रहे हैं। इसे गंभीरता से लेते हुए राजस्व, कृषि और सहकारिता विभाग की संयुक्त टीम गठित की गई है। यह टीम किसान के घर जाकर जांच करेगी कि संबंधित किसान के पास घोषित भूमि और उत्पादन के अनुपात में धान उपलब्ध है या नहीं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भौतिक सत्यापन में धान नहीं मिलने पर खरीदी की अनुमति नहीं दी जाएगी और गलत तरीके से लाभ लेने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।