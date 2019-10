java.lang.RuntimeException: Error while parsing XML: INX Media Case: चिदंबरम को मिली जमानत लेकिन फिर भी रहना होगा जेल में //www.jagranimages.com/naidunia/221019_chidambaram_bail.jpg INX Media Case में पी चिंदबरम को जमानत मिल गई है लेकिन वो जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे।]]> national-inx-media-case-p-chidambarama-gets-bail-in-cbi-will-remain-in-jail-for-now-3269993 INX Media Case में पी चिंदबरम को जमानत मिल गई है लेकिन वो जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे।]]> National 2 hours ago Ind vs SA 3rd Test Highlights: विराट और सचिन के स्पेशल ग्रुप में शामिल हुए रोहित //www.jagranimages.com/naidunia/221019_rohit22.jpg Ind vs SA 3rd Test Highlights: रोहित शर्मा ने रांची टेस्ट में प्रदर्शन के जरिए सचिन और विराट के स्पेशल समूह में जगह बना ली।]]> sports/cricket-ind-vs-sa-3rd-test-highlights-rohit-enters-special-group-of-virat-and-sachin-3269999 Ind vs SA 3rd Test Highlights: रोहित शर्मा ने रांची टेस्ट में प्रदर्शन के जरिए सचिन और विराट के स्पेशल समूह में जगह बना ली।]]> Sports 2 hours ago MP Board Exam : 10वीं-12वीं में 100 के बजाय 80 अंक का होगा पेपर //www.jagranimages.com/naidunia/221019_mp_board_exam_paper_20191022_75710.jpg MP Board Exam, MPBSE Exam : विद्यार्थी को 33 की जगह 27 अंक पास होने के लिए अनिवार्य किए गए हैं।]]> madhya-pradesh/jabalpur-mp-board-10th-and-12th-class-exam-paper-will-be-80-marks-3269882 MP Board Exam, MPBSE Exam : विद्यार्थी को 33 की जगह 27 अंक पास होने के लिए अनिवार्य किए गए हैं।]]> Madhya Pradesh an hours ago Chhattisgarh : लुप्त हो रही है असुर भाषा, यहां आज भी रहते हैं महिषासुर के वंशज //www.jagranimages.com/naidunia/221019_asur_jati.jpg इस जाति के लोग मूर्ति पूजा की जगह प्रकृति पूजा पर भरोसा रखने वाले होते हैं।]]> chhattisgarh/jashpur-asura-language-is-in-crisis-in-chhattisgarh-descendants-of-mahishasura-still-live-in-jashpur-3270011 इस जाति के लोग मूर्ति पूजा की जगह प्रकृति पूजा पर भरोसा रखने वाले होते हैं।]]> Chhattisgarh 11 min ago पाक मंत्री शेख राशिद के परमाणु युद्ध की धमकी पर बोलो राजनाथ- मुंहतोड़ जवाब मिलेगा //www.jagranimages.com/naidunia/221019_rajnath_singh_on_pakistan.jpg बोफोर्स तोप से दागे गए गोलों से पीओके में स्थित आतंकी शिविरों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है।]]> national-armed-forces-will-give-befitting-reply-to-any-sort-of-attack-from-pakistan-says-rajnath-singh-3270000 बोफोर्स तोप से दागे गए गोलों से पीओके में स्थित आतंकी शिविरों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है।]]> National an hours ago केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने दिया भरोसा- तय होंगे पुलिसकर्मियों के काम के घंटे, साप्ताहिक अवकाश //www.jagranimages.com/naidunia/221019_amit_shah_20191022_10542.jpg अमित शाह ने पुलिसकर्मियों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि उनके काम के घंटे तय होंगे।]]> national at com.interwoven.livesite.dom4j.Dom4jUtils.newDocument(Dom4jUtils.java:153) at com.interwoven.livesite.model.property.DCRProperty.fetchDCRXML(DCRProperty.java:329) at com.interwoven.livesite.runtime.model.page.RuntimeComponent.buildComponentTransformData(RuntimeComponent.java:316) at com.interwoven.livesite.runtime.model.page.RuntimeComponent.transform(RuntimeComponent.java:367) at com.interwoven.livesite.runtime.model.page.RuntimeComponent.transform(RuntimeComponent.java:338) at com.interwoven.livesite.runtime.page.PageTokenVariableComponent.transformComponent(PageTokenVariableComponent.java:315) at com.interwoven.livesite.runtime.page.PageTokenVariableComponent.renderNoCache(PageTokenVariableComponent.java:221) at com.interwoven.livesite.runtime.page.PageTokenVariableComponent.preRender(PageTokenVariableComponent.java:106) at com.interwoven.livesite.runtime.page.PageTokenContainer.preRender(PageTokenContainer.java:260) at com.interwoven.livesite.runtime.model.page.RuntimePage.transformAndOutput(RuntimePage.java:429) at com.interwoven.livesite.runtime.model.page.RuntimePage.transformAndOutput(RuntimePage.java:410) at com.interwoven.livesite.runtime.rendering.RenderingManager.doOutputPage(RenderingManager.java:1249) at com.interwoven.livesite.runtime.rendering.RenderingManager.renderPageGoal(RenderingManager.java:340) at com.interwoven.livesite.runtime.rendering.RenderingManager.render(RenderingManager.java:248) at com.interwoven.livesite.runtime.filter.LiveSiteFilter.doFilter(LiveSiteFilter.java:129) at org.springframework.web.filter.DelegatingFilterProxy.invokeDelegate(DelegatingFilterProxy.java:236) at org.springframework.web.filter.DelegatingFilterProxy.doFilter(DelegatingFilterProxy.java:167) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at org.tuckey.web.filters.urlrewrite.RuleChain.handleRewrite(RuleChain.java:176) at org.tuckey.web.filters.urlrewrite.RuleChain.doRules(RuleChain.java:145) at org.tuckey.web.filters.urlrewrite.UrlRewriter.processRequest(UrlRewriter.java:92) at org.tuckey.web.filters.urlrewrite.UrlRewriteFilter.doFilter(UrlRewriteFilter.java:381) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.invoke(ApplicationDispatcher.java:630) at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.processRequest(ApplicationDispatcher.java:436) at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.doForward(ApplicationDispatcher.java:374) at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.forward(ApplicationDispatcher.java:302) at org.tuckey.web.filters.urlrewrite.NormalRewrittenUrl.doRewrite(NormalRewrittenUrl.java:213) at org.tuckey.web.filters.urlrewrite.RuleChain.handleRewrite(RuleChain.java:171) at org.tuckey.web.filters.urlrewrite.RuleChain.doRules(RuleChain.java:145) at org.tuckey.web.filters.urlrewrite.UrlRewriter.processRequest(UrlRewriter.java:92) at org.tuckey.web.filters.urlrewrite.UrlRewriteFilter.doFilter(UrlRewriteFilter.java:381) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:233) at org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:191) at org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:128) at org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:102) at org.apache.catalina.valves.AccessLogValve.invoke(AccessLogValve.java:568) at org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:109) at org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:286) at org.apache.coyote.http11.Http11Processor.process(Http11Processor.java:845) at org.apache.coyote.http11.Http11Protocol$Http11ConnectionHandler.process(Http11Protocol.java:583) at org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$Worker.run(JIoEndpoint.java:447) at java.lang.Thread.run(Thread.java:662) Caused by: org.dom4j.DocumentException: Error on line 1 of document : XML document structures must start and end within the same entity. Nested exception: XML document structures must start and end within the same entity. at org.dom4j.io.SAXReader.read(SAXReader.java:482) at com.interwoven.livesite.dom4j.Dom4jUtils.newDocument(Dom4jUtils.java:147) ... 46 more