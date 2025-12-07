बिलासपुर के सीपत क्षेत्र में हाथी का आतंक... फसलों को रौंदता रहा जानवर, डरकर भागी महिला गिरकर घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। वनमंडल के सीपत क्षेत्र में एक जंगली हाथी के पहुंचने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई है। पाली की दिशा से भटककर आए इस हाथी की मौजूदगी की जानकारी मिलते ही वन विभाग का अमला सतर्क हो गया।

शनिवार की सुबह 5:30 बजे भरुवाडीह निवासी एक महिला की नजर हाथी पर पड़ी। वह जान बचाकर भागी। वह भागते समय गिरकर घायल हो गई। इसके अलावा हाथी ने एक प्लाट की फेंसिंग तोड़ दी। आसपास के कई खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचाया। हाथी से संभावित खतरे को देखते हुए अधिकारी व कर्मचारी लगातार निगरानी कर रहे हैं।

हाथी शुक्रवार की रात इस क्षेत्र में पहुंचा है। शनिवार की सुबह भरुवाडीह निवासी संतबाई ऊईके लकड़ी लेने जंगल गई थी। इसी दौरान हाथी को देखकर वह जान बचाकर भागने लगी। इसके कारण कमर सहित शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें आईं। घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घायल महिला को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया। 108 एंबुलेंस उपलब्ध न होने के कारण पुलिस के 112 वाहन की मदद लेनी पड़ी, जिसे लेकर ग्रामीणों में नाराजगी भी देखने को मिली।

सीपत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से ग्रामीण महिला को बिलासपुर सिम्स रेफर कर दिया गया। हाथी ने भरुवाडीह में एक प्लाट की फेंसिंग तोड़ दी और आसपास के कई खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचाया। ग्राम पोड़ी निवासी सदाराम साहू की लगभग एक एकड़ फसल को हाथी ने पूरी तरह रौंद डाला, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान भी हुआ है। पीड़ित किसान ने प्रशासन से तत्काल मुआवजा राशि की मांग की है। हाथी के जंगल में प्रवेश करने के बाद आसपास के गांवों में डर का माहौल है। ग्रामीण घरों से बाहर निकलने से डर रहे हैं और खेत-खलिहानों में काम करने वालों को भी सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। वन विभाग ने तुरंत टीमों को सक्रिय कर रात में विशेष गश्त की व्यवस्था की है। गश्ती दल हाथी की स्थिति और उसके मूवमेंट पर लगातार नजर रख रहा है, जिससे वह मानव बस्ती की ओर न बढ़ सके और किसी तरह का नुकसान न हो। वन विभाग ने तकनीक का भी सहारा लिया है। हाथी के मूवमेंट को समझने और उसकी सही लोकेशन की जानकारी के लिए ड्रोन कैमरों की मदद ली जा रही है। ड्रोन से हो रही निगरानी से अधिकारी हाथी की दिशा, जंगल में उसकी गतिविधियां तथा संभावित खतरे वाले इलाकों का आकलन कर रहे हैं।