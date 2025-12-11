मेरी खबरें
    By Digital Desk
    Edited By: Manoj Dubey
    Publish Date: Thu, 11 Dec 2025 01:37:16 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 11 Dec 2025 01:38:06 PM (IST)
    Bilaspur News: पूर्व सरपंच की धारदार हथियार से हत्या, लहूलुहान हालत में मिला शव
    पूर्व सरपंच की धारदार हथियार से हत्या, लहूलुहान हालत में मिला शव।

    HighLights

    1. वारदात ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है
    2. डॉग स्क्वॉयड और फोरेंसिक एक्सपर्ट को बुलाया
    3. गांव के लोगों से लगातार पूछताछ की जा रही

    नईदुनिया, प्रतिनिधि, बिलासपुर। ग्राम पंचायत चोर भट्टी खुर्द के पूर्व सरपंच मनबोध यादव की अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियार से हत्या कर दी। बुधवार की रात हुई इस सनसनीखेज वारदात ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। गुरुवार सुबह शव मिलने के बाद पुलिस ने हत्या का जुर्म दर्ज किया और मामले की जांच तेज कर दी है।

    बुधवार की रात स्कूटी से घर से निकले थे

    सकरी थाना प्रभारी विजय चौधरी ने बताया कि पूर्व सरपंच मनबोध यादव बुधवार की रात स्कूटी से घर से निकले थे। देर रात तक उनके वापस न आने पर परिजन चिंतित हो गए। परिजन उन्हें खोजने के लिए घर से निकले, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चला। गुरुवार तड़के ही एक पोल्ट्री फॉर्म के पास ग्रामीणों ने खून से लथपथ एक शव देखने की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां शव की पहचान मनबोध यादव के रूप में हुई।


    घटनास्थल पर खून के धब्बे और संघर्ष के निशान

    घटनास्थल पर खून के धब्बे और संघर्ष के निशान मिलने के बाद पुलिस ने डॉग स्क्वॉयड और फोरेंसिक एक्सपर्ट को बुलाया। टीम ने आसपास के क्षेत्र में सर्चिंग कर सुबूत जुटाए। प्राथमिक जांच में सामने आया कि पोल्ट्री फॉर्म के आसपास रात के समय शराबियों का जमावड़ा लगा रहता है। पुलिस का मानना है कि किसी बहस या विवाद के बाद हमला किया गया होगा। हालांकि अभी इस संबंध में कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकला है।

    कुछ संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत लिया गया

    थाना प्रभारी ने बताया कि गांव के लोगों से लगातार पूछताछ की जा रही है। स्कूटी कहां मिली, मृतक आखिरी बार किसके साथ देखा गया और उनका मोबाइल फोन अंतिम बार कहां सक्रिय था, इन सभी बिंदुओं पर पुलिस विशेष रूप से जांच कर रही है। कुछ संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में लेकर उनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं। जल्द ही मामले में शामिल लोगों को पकड़ लिया जाएगा।

