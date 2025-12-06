इंडिगो की रद्द उड़ानों ने बढ़ाई यात्रियों की मुश्किलें, स्पेशल ट्रेनों की राहत लेकर आया रेलवे, ऐसा है शेड्यूल

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। इंडिगो की उड़ानें रद्द होने से परेशान यात्रियों को रेलवे ने राहत दी है। दुर्ग से निजामुद्दीन के लिए सात दिसंबर को और बिलासपुर से एलटीटी (मुंबई) के लिए 10 दिसंबर को एक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। इससे मुंबई व दिल्ली जाने वाले यात्रियों की मुश्किलें कम होंगी। वहीं, वापसी में यही ट्रेन आठ व 12 दिसंबर को निजामुद्दीन व एलटीटी से छूटेगी, जिससे छत्तीसगढ़ लौटने वाले यात्रियों को भी सहूलियत होगी।

रेल प्रशासन दिल्ली व मुंबई के अलावा अन्य रूटों पर भी स्पेशल ट्रेनें चलाने की तैयारी कर रहा है, ताकि उड़ानें रद होने से प्रभावित यात्रियों को बेहतर विकल्प मिल सके। इससे यात्रियों को राहत के साथ रेलवे को अतिरिक्त राजस्व मिलने की भी उम्मीद है।

रेलवे के अनुसार, इन विशेष ट्रेनों का परिचालन तय तिथियों पर किया जाएगा, जिनकी विस्तृत समय–सारिणी जारी कर दी गई है। इसके तहत अलग-अलग स्टेशनों पर ट्रेन के आगमन और प्रस्थान का समय भी स्पष्ट कर दिया गया है। इससे यात्री बिना देरी किए अपनी यात्रा की योजना बना सकेंगे और समय पर आरक्षण करा सकेंगे। स्पेशल ट्रेनें पूरी तरह तैयार हैं और बढ़ती मांग को देखते हुए कोचों की संख्या भी बढ़ाई जा सकती है। इस निर्णय से उन यात्रियों को राहत मिलेगी, जिनकी यात्रा उड़ानों के रद होने से प्रभावित हुई है।

रायपुर से मुंबई, दिल्ली सहित अन्य शहरों के लिए निर्धारित 25 उड़ानें अचानक रद्द होने से यात्रियों में भारी नाराजगी और चिंता है। अधिकांश यात्री आफिस के जरूरी काम, व्यावसायिक मीटिंग और मेडिकल अपाइंटमेंट्स के लिए यात्रा पर जाने वाले थे। उड़ान सेवाएं बाधित होने से उनकी योजनाएं प्रभावित हो गईं। एयरपोर्ट पर सुबह से ही यात्रियों की भीड़ लगी रही, जहां लोग वैकल्पिक साधनों की तलाश में परेशान नजर आए। यात्रियों की समस्या को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने राहत भरा निर्णय लेते हुए दिल्ली और मुंबई के लिए स्पेशल ट्रेनों का परिचालन शुरू करने की घोषणा की है।

बिलासपुर-एलटीटी स्पेशल ट्रेन का परिचालन समय

08245 बिलासपुर-एलटीटी स्पेशल ट्रेन बिलासपुर से 17:00 बजे रवाना होकर रायपुर 18:35 बजे, दुर्ग 19:30 बजे, गोंदिया 21:18 बजे, नागपुर रात 12.01 बजे, अकोला 03.32 बजे, भुसावल 05:35 बजे, मनमाड 08:10 बजे, नासिक रोड 09:10 बजे, कल्याण 11:52 बजे, ठाणे 12.17 बजे और एलटीटी 13.30 बजे पहुंचेगी। वापसी में 08246 एलटीटी-बिलासपुर स्पेशल ट्रेन एलटीटी से रात 12:15 बजे रवाना होगी और ठाणे 12:32 बजे, कल्याण 12:57 बजे, नासिक रोड 03:32 बजे, मनमाड 04:23 बजे, भुसावल 06:50 बजे, 06:55 बजे, अकोला 08:50 बजे, नागपुर 13:35 बजे, गोंदिया 15:13 बजे, दुर्ग 17:25 बजे, रायपुर 18:05 बजे और 20.15 बजे बिलासपुर रेलवे स्टेशन पहुंचेगी।

दुर्ग-निजामुद्दीन स्पेशल ट्रेन का टाइम-टेबल

08760 दुर्ग-हजरत निज़ामुद्दीन स्पेशल ट्रेन सात दिसंबर को दुर्ग से 10:45 बजे रवाना होकर रायपुर 11:20 बजे, उसलापुर (बिलासपुर) 13:20 बजे, पेंड्रारोड 14:55 बजे, अनूपपुर 15:35 बजे, शहडोल 16:15 बजे, उमरिया 17:09 बजे पहुंचेगी। यहां से छूटकर कटनी मुरवारा, दमोह, सागर, झांसी, आगरा कैंट स्टेशन में ठहरते हुए 11:10 बजे हजरत निज़ामुद्दीन स्टेशन पहुंचेगी। वापसी में 08761 हजरत निज़ामुद्दीन–दुर्ग स्पेशल आठ दिसंबर को हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से 12:30 बजे रवाना पेंड्रारोड 09:57 बजे और उसलापुर 11:50 बजे पहुंचकर 12:00 बजे छूटेगी और 15:00 बजे दुर्ग रेलवे स्टेशन पहुंचेगी।

हावड़ा से भी छूटी स्पेशल, आज बिलासपुर पहुंचकर मुंबई जाएगी

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन के अलावा दूसरे जोन से भी यात्रियों की सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। इसी के तहत 02870 हावड़ा-सीएसएमटी स्पेशल ट्रेन शनिवार को हावड़ा से रवाना हुई। 13.55 बजे रवाना हुई यह ट्रेन खड़गपुर, टाटानगर, राऊरकेला, झारसुगुड़ा स्टेशन में ठहरते हुए दूसरे दिन रविवार को 1:15 बजे बिलासपुर रेलवे स्टेशन पहुंचेगी और 01:25 बजे छूटकर रायपुर व दुर्ग 23:45 बजे सीएसएमटी पहुंचेगी। वापसी में 02869 सीएसएमटी-हावड़ा स्पेशल ट्रेन सीएसएमटी से आठ दिसंबर को 11:05 बजे रवाना होगी।

तीनों ट्रेन में एसी कोच की सुविधा

फ्लाइट के यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने तीनो स्पेशल ट्रेनों में एसी कोच का खास इंतजाम किया है, ताकि पर्याप्त एसी कोच जुड़ने से फ्लाइट के यात्रियों को इनमें यात्रा करने में किसी तरह की परेशानी न हो। बिलासपुर-एलटीटी स्पेशल ट्रेन में दो एसएलआरडी, पांच सामान्य, 10 स्लीपर के अलावा दो एसी-3 तथा एक एसी-2 कोच की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इसी तरह दुर्ग-निजामुद्दीन स्पेशल ट्रेन एक एसएलआरडी, पांच सामान्य, चार शयनयान के अलावा आठ एसी-3, एक एसी -2 और दो एकोनोमिक्स कोच के साथ चलेगी। वहीं हावड़ा- सीएसटीएम स्पेशल ट्रेन में एक एसएलआरडी, चार सामान्य, छह स्लीपर, दो एसी-3 इकोनामी, चार एसी-3, दो एसी-2, एक एसी-1 कोच की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।