छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट मरम्मत कार्य के करोड़ों के भुगतान पर रोक, शत-प्रतिशत जांच के आदेश

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: उच्च न्यायालय भवन, जजेस बंगलों और बोदरी स्थित आवासीय परिसर में हुए मरम्मत कार्यों के भुगतान पर रायपुर मुख्यालय ने सख्ती दिखाई है। प्रमुख अभियंता ने स्पष्ट किया है कि जब तक अधीक्षण अभियंता इन कार्यों की गुणवत्ता और मात्रा की 100 प्रतिशत जांच कर रिपोर्ट नहीं सौंपते, तब तक करोड़ों रुपये के अंतिम देयकों का भुगतान नहीं किया जाएगा।

लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता कार्यालय, नवा रायपुर द्वारा जारी पत्र के अनुसार, बिलासपुर संभाग क्रमांक-2 के कार्यपालन अभियंता ने सात विभिन्न कार्यों के भुगतान के लिए ऑनलाइन आवंटन की मांग की थी। ये कार्य हाई कोर्ट के मुख्य भवन, जजेस बंगलों और आवासीय परिसर के वार्षिक संधारण से जुड़े हैं।