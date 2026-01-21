बिलासपुर में 56 करोड़ से अधिक का धान जब्त

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन व्यवस्था को पारदर्शी, निष्पक्ष और किसान केंद्रित बनाए रखने के लिए राज्य शासन ने अवैध धान परिवहन, भंडारण, विक्रय और मिलिंग अनियमितताओं के खिलाफ राज्यव्यापी सघन अभियान तेज कर दिया है।

बिलासपुर, महासमुंद और बलौदाबाजार-भाटापारा जिलों में धान जब्त कर कार्रवाई की गई है। महासमुंद जिले के रेहटीखोल क्षेत्र में ओडिशा से लाए जा रहे 694 बोरा (करीब 319 क्विंटल) अवैध धान से भरा ट्रक जब्त किया गया। जिले में अलग-अलग जगह हुई कार्रवाई वहीं जिले में अलग-अलग कार्रवाइयों के दौरान कुल 2986 कट्टा अवैध धान जब्त किया गया है। धमतरी जिले में अनियमितता पाए जाने पर प्राथमिक कृषि सहकारी समिति मोहदी के प्रबंधक और ऑपरेटर को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।