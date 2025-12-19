गिफ्ट का लालच देकर मंदिर बुलाया और मांस खिलाया, बिलासपुर में धर्मांतरण पर बवाल

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: सिरगिट्टी क्षेत्र के गणेश नगर स्लम बस्ती में मतांतरण की कोशिश के दौरान वहां रहने वालों को मंदिर परिसर में बुलाकर मांसाहारी भोजन परोसा गया। इसके साथ ही उन्हें धर्मांतरण करने का प्रयास किया गया। घटना की जानकारी मिलते ही बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और मतांतरण का विरोध किया। सूचना मिलने पर पुलिस टीम भी पहुंची और वहां मौजूद लोगों से पूछताछ कर दो लोगों को हिरासत में लिया। इसके बाद बिना अनुमति कार्यक्रम आयोजित करने पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई।

बजरंग दल के जिला संयोजक गौरव धनकर ने बताया कि गणेश नगर नयापारा स्थित शिव मंदिर परिसर में लोगों को उपहार और भोजन का लालच देकर प्रार्थना सभा में बुलाया गया था। इस दौरान मांसाहारी भोजन की व्यवस्था भी की गई थी। विरोध की जानकारी मिलते ही बजरंग दल के कार्यकर्ता वहां पहुंचे और हंगामा करने लगे। पुलिस ने हंगामे को शांत कराया और सभा आयोजित कराने वालों से पूछताछ की।