दंतेवाड़ा में 13 लाख के इनामी सहित 21 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण

नईदुनिया न्यूज, दंतेवाड़ा। 26 लाख के इनामी सहित 21 माओवादियों ने दंतेवाड़ा में आत्मसमर्पण किया है। इनमें से आठ लाख का इनामी केये उर्फ केशा लेकाम, कंपनी नम्बर 1 सदस्य, जिला नारायणपुर निवासी और दो लाख की इनामी महिला मंगली कोवासी, प्लाटून नंबर 24 सदस्य, जिला दंतेवाड़ा निवासी शामिल हैं।
आत्मसमर्पण करने वालों में प्लाटून व एरिया कमेटी के सदस्य, आरपीसी अध्यक्ष, मिलिशिया कमाण्डर, जनताना सरकार सदस्य और महिला कार्यकर्ता शामिल हैं। इनमें बुधराम कोवासी, सन्नू कुंजाम, देवे मड़काम, छोटू उर्फ बुधराम, भीमसन हेमला, सोमे उर्फ जमली, लक्ष्मण उर्फ राजू कर्मा, कमली मिड़ियाम, हिड़मे उर्फ विज्जो, मंगडू उर्फ विनोद, पोज्जे मड़काम, देवा मण्डावी, मनीराम पोड़ियाम, हिड़मा कुहड़ाम, सुकड़ा उर्फ मोतीलाल, सुशिला कड़ती, कमली कड़ती, सुधरू भोगाम और बैसू राम जुर्री शामिल हैं।
इन सभी ने डीआइजी कमलोचन कश्यप, सीआरपीएफ डीआईजी राकेश चौधरी, पुलिस अधीक्षक गौरव राय तथा पुलिस और सीआरपीएफ अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण किया। प्रशासन ने इन्हें शासन की आत्मसमर्पण व पुनर्वास नीति का लाभ दिलाने का आश्वासन दिया है।
390 से अधिक ने किया समर्पण
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पिछले 18 महीनों में दंतेवाड़ा जिले में 99 इनामी माओवादी समेत 390 से अधिक माओवादी आत्मसमर्पण कर चुके हैं। यह अभियान न केवल माओवाद हिंसा को कमजोर कर रहा है, बल्कि सामाजिक मुख्यधारा में लौटकर युवाओं को बेहतर भविष्य की ओर प्रेरित कर रहा है।