दंतेवाड़ा। Dantewada News छत्तीसगढ़ के घोर नक्सल प्रभावित इलाका बस्तर में नक्सलियों का उत्पात जारी है। वे लगातार किसी न किसी प्रकार के घटनाओं को अंजाम दे रहे है। ताजा जानकारी के अनुसार शनिवार को नक्सलियों ने नारायणपुर से दंतेवाड़ा के बीच हाल में शुरु हुई बस को नक्सलियों ने आग लगा दी है। दिनदहाड़े 20 से 25 हथियार बंद नक्सलियों ने वारदात को अंजाम दिया और जंगलों की ओर भाग खड़े हुए

बता दें कि दंतेवाड़ा से पल्ली नारायणपुर बस सेवा इसी साल सड़क का काम पूर्ण होने के बाद बस सेवा जिला प्रशासन के सहयोग से शुरू करवाई गई थी। ये नक्सलियों का कोर एरिया है, जंहा आज नक्सलियों ने वारदात को अंजाम दिया है ये अबूझमाड़ का क्षेत्र है। जानकारी है कि सभी यात्री सुरक्षित हैं, लेकिन अभी भी मौके पर नक्सलियों की मौजूदगी बताई जा रही है।

Chhattisgarh | Naxals today set ablaze a passenger bus plying between Narayanpur and Dantewada in the Malewahi area in the Dantewada district. All passengers are safe and are being taken to their respective destinations. The route is operational: Dantewada Additional SP https://t.co/bUoZFatdPS

