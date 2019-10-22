अजजा सेवक संघ नगरी जोन का शेष बने अध्यक्ष

फोटो- 21 डीएचए 9
कैप्शन-बैठक में उपस्थित समाजजन।
नगरी। नईदुनिया न्यूज
छग अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक विकास संघ ब्लाक शाखा नगरी की बैठक सामाजिक भवन चुरियारापारा नगरी में हुई। ब्लाक अध्यक्ष डोमार सिंह ध्रुव की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। संघ को मजबूत बनाने के उद्देश्य से कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए नगरी जोन का गठन सर्वसम्मति से किया गया।
बैठक में अध्यक्ष शेष कुमार सोम को बनाया गया है। उपाध्यक्ष डॉ अमित कुमार नागेश, सचिव- डिकेश्वर चिंडा, कोषाध्यक्ष संतोष कुमार ध्रुव,जोन प्रभारी महेश्वर सिंह जयसिंधु बनाए गए हैं। नगरी जोन के सभी नए पदाधिकारियों का पीला चावल की टीका लगाकर स्वागत किया गया। उन्हें जोन कार्यकारिणी का विस्तार करने के लिए अधिकृत करते हुए जोन पंजी सौंपा गया।
ब्लॉक अध्यक्ष डोमार सिंह ध्रुव ने संगठन के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए अनुसूचित जनजाति संवर्ग के समस्त अधिकारी तथा कर्मचारियों को अधिकार के लिए एकजुट रहने का आह्वान करते हुए संगठित होने की आवश्यकता पर जोर दिया है। बैठक को संघ के उपाध्यक्ष सुरेंद्र ध्रुव, नेमीचंद देव, महेंद्र बोर्झा ने भी संबोधित करते हुए संघ को मजबूत बनाने पर बल दिया है।
इस अवसर बैठक में महासचिव सुरेश ध्रुव, सचिव बुधराम नेताम, संगठन मंत्री आसत मरकाम, प्रवक्ता किशोर कश्यप, स्कन्द ध्रुव, सहसचिव हरीश कश्यप, बलराम सोरी, सांकरा ?ोन अध्यक्ष लक्ष्मीनाथ ध्रुव, जोन प्रभारी सोनेन्द्र ध्रुव, संयुक्त सचिव नरेश सोम, एच एल ध्रुव, अनित ध्रुव, बालाराम नरेटी, लखमू राम मरकाम, लोचन कश्यप, रामशरण ध्रुव आदि उपस्थित थे।