अजजा सेवक संघ नगरी जोन का शेष बने अध्यक्ष

फोटो- 21 डीएचए 9 कैप्शन-बैठक में उपस्थित समाजजन। नगरी। नईदुनिया न्यूज छग अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक विकास संघ ब्लाक शाखा नगरी की बैठक सामाजिक भवन चुरियारापारा नगरी में हुई। ब्लाक अध्यक्ष डोमार सिंह ध्रुव की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। संघ को मजबूत बनाने के उद्देश्य से कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए नगरी जोन का गठन सर्वसम्मति से किया गया।

बैठक में अध्यक्ष शेष कुमार सोम को बनाया गया है। उपाध्यक्ष डॉ अमित कुमार नागेश, सचिव- डिकेश्वर चिंडा, कोषाध्यक्ष संतोष कुमार ध्रुव,जोन प्रभारी महेश्वर सिंह जयसिंधु बनाए गए हैं। नगरी जोन के सभी नए पदाधिकारियों का पीला चावल की टीका लगाकर स्वागत किया गया। उन्हें जोन कार्यकारिणी का विस्तार करने के लिए अधिकृत करते हुए जोन पंजी सौंपा गया।