    Publish Date: Fri, 21 Dec 2018 06:14:49 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 28 Dec 2018 01:26:45 PM (IST)
    कांग्रेस चुनावी वायदों को पूरा नहीं कर रही, छले गए किसान : धरमलाल कौशिक

    दंतेवाड़ा। प्रदेश में भाजपा की करारी हार के बाद दंतेवाड़ा पहुंचे भाजपा प्रदेशाध्यक्ष धरमलाल कौशिक ने कर्जमाफी की घोषणा को छलावा बताया।

    उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने चुनावी संकल्प पत्र में सभी किसानों के कर्जमाफी की बात कही थी लेकिन अब प्रदेश के केवल 16 लाख किसानों का कर्ज माफ करने की बात कह रहा है। यह शेष किसानों के साथ कुठाराघात है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को पूरे जोश के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटने कहा है।

    शुक्रवार को प्रदेशाध्यक्ष धरमलाल कौशिक एक दिनी प्रवास पर दंतेवाड़ा पहुंचे। उन्होंने माईजी के दर्शन के बाद पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की बैठक ली। दंतेवाड़ा में भीमा मंडावी के विधायक बनने पर सभी को बधाई देते लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटने कहा।

    इससे पहले प्रदेशाध्यक्ष ने माईजी के दर्शन कर प्रदेश में शांति और तरक्की के लिए प्रार्थना की। पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि वे प्रधानमंत्री की योजनाओं का लाभ लेने जनता से कहे। भाजपा की योजनाओं की जानकारी लोगों को दें। साथ पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह की योजनाएं, प्रदेश में हुए विकास कार्यों, सड़क, भवन, तेंदूपत्ता-धान बोनस की जानकारी भी दें। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ता आम जनता को कांग्रेसी घोषणा पत्र के संबंध में भी बताएंगे।

    इधर मीडिया से चर्चा में भाजपा नेता धरमलाल कौशिक ने कहा कि कांग्रेस सरकार किसानों के साथ छलावा कर रही है। उसने अपने चुनावी संकल्प पत्र में किसानों के कर्जमाफी की बात कही थी। लेकिन सत्ता में आने के बाद केवल 16 लाख किसानों के ही लघु ऋण माफ कर रही है। इससे शेष किसान खुद को ठगा पा रहा है। कांग्रेस सभी किसानों के कर्ज माफ कर अपने वायदे को पूरा करे। प्रदेशाध्यक्ष ने कांग्र्रेस से मांग की है कि कांग्रेस किसानों को 2500 रुपए का समर्थन मूल्य के साथ दो साल का बोनस भी तत्काल दे।

    उन्होंने बेमौसम बारिश से हुए नुकसान का सर्वे के बाद प्रभावितों को वाजिब मुआवजा देने की मांग भी कांग्रेस से की है। एक सवाल के जवाब में कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए सभी कार्यकर्ताओं को तैयारी में जुटने कहा गया है। 25 दिसंबर को पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेई के जन्मदिन को बूथ स्तर पर मनाया जाएगा। इस दिन दिल्ली में राष्ट्रीय अधिवेशन भी होगा। इसी दिन से लोकसभा चुनाव की तैयारी भी शुरू हो जाएगी।

    उन्‍होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा की करारी हार में टिकट वितरण के सवाल को टालते कहा कि जनादेश का स्वागत है। अब समीक्षा की जरूरत नहीं आगे बढ़ने की जरूरत है। ओपी चौधरी के सवाल पर कहा कि पार्टी उन्हें जवाबदारी सौंपेगा। राजनीति में आए हैं तो उन्हें काम करना होगा। पत्रवार्ता के दौरान भाजपा संगठन के प्रदेश मंत्री शंकर अग्रवाल, विधायक भीमा मंडावी सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।

    नंदलाल से मुलाकात

    चुनावी माहौल में नक्सली हमले से घायल जिला पंचायत सदस्य नंदलाल मुड़ामी से भी पार्टी प्रदेशाध्यक्ष ने मुलाकात की। उनके स्थानीय आवास में पहुंचे और कुशलक्षेम पूछा और कहा कि किसी तरह की जरूरत हो बेझिझक कहें, पार्टी उसके साथ है। श्री कौशिक ने दंतेवाड़ा में भाजपा की जीत पर नंदलाल के योगदान के लिए आभार भी जताया और शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।

