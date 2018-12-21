कांग्रेस चुनावी वायदों को पूरा नहीं कर रही, छले गए किसान : धरमलाल कौशिक

दंतेवाड़ा। प्रदेश में भाजपा की करारी हार के बाद दंतेवाड़ा पहुंचे भाजपा प्रदेशाध्यक्ष धरमलाल कौशिक ने कर्जमाफी की घोषणा को छलावा बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने चुनावी संकल्प पत्र में सभी किसानों के कर्जमाफी की बात कही थी लेकिन अब प्रदेश के केवल 16 लाख किसानों का कर्ज माफ करने की बात कह रहा है। यह शेष किसानों के साथ कुठाराघात है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को पूरे जोश के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटने कहा है।

शुक्रवार को प्रदेशाध्यक्ष धरमलाल कौशिक एक दिनी प्रवास पर दंतेवाड़ा पहुंचे। उन्होंने माईजी के दर्शन के बाद पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की बैठक ली। दंतेवाड़ा में भीमा मंडावी के विधायक बनने पर सभी को बधाई देते लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटने कहा।

इससे पहले प्रदेशाध्यक्ष ने माईजी के दर्शन कर प्रदेश में शांति और तरक्की के लिए प्रार्थना की। पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि वे प्रधानमंत्री की योजनाओं का लाभ लेने जनता से कहे। भाजपा की योजनाओं की जानकारी लोगों को दें। साथ पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह की योजनाएं, प्रदेश में हुए विकास कार्यों, सड़क, भवन, तेंदूपत्ता-धान बोनस की जानकारी भी दें। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ता आम जनता को कांग्रेसी घोषणा पत्र के संबंध में भी बताएंगे। इधर मीडिया से चर्चा में भाजपा नेता धरमलाल कौशिक ने कहा कि कांग्रेस सरकार किसानों के साथ छलावा कर रही है। उसने अपने चुनावी संकल्प पत्र में किसानों के कर्जमाफी की बात कही थी। लेकिन सत्ता में आने के बाद केवल 16 लाख किसानों के ही लघु ऋण माफ कर रही है। इससे शेष किसान खुद को ठगा पा रहा है। कांग्रेस सभी किसानों के कर्ज माफ कर अपने वायदे को पूरा करे। प्रदेशाध्यक्ष ने कांग्र्रेस से मांग की है कि कांग्रेस किसानों को 2500 रुपए का समर्थन मूल्य के साथ दो साल का बोनस भी तत्काल दे।