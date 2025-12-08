CG के दुर्ग में महिला की जली लाश मिलने से फैली सनसनी, साइट पर धारदार हथियार बरामद

नईदुनिया न्यूज, उतई: दुर्ग जिले के उतई थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह एक महिला का जला हुआ शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। यह मामला पुरई गांव के पास नहर किनारे स्थित खुले मैदान का है, जहां सुबह टहलने निकले लोगों ने जलता हुआ शव देखकर तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी। उतई पुलिस के मुताबिक, महिला की पहले धारदार हथियार से हत्या की गई और उसके बाद सबूत छुपाने की नीयत से शव को आग लगा दी गई। मृतका की पहचान अब तक स्थापित नहीं हो सकी है।

मौके का विस्तृत निरीक्षण SSP विजय अग्रवाल, एएसपी ग्रामीण अभिषेक झा, SDOP पाटन अनूप लकरा, टीआई महेश ध्रुव के साथ फोरेंसिक विशेषज्ञों और डॉग स्क्वाड टीम ने किया। जांच के दौरान शव के पास महिला की एक चप्पल और एक धारदार हथियार पाया गया, जिससे इस बात की संभावना और मजबूत हो गई कि हत्या धारदार हथियार से की गई है। पुलिस मृतका की पहचान के लिए आसपास के गांवों में जानकारी जुटा रही है ताकि किसी सुराग से उसकी पहचान सुनिश्चित हो सके। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से कई महत्वपूर्ण सबूत भी इकट्ठा किए हैं।