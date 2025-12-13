फुटबॉलर वाइचुंग भूटिया अब बस्तर में खोजेंगे प्रतिभाएं, वर्कशॉप करने की जताई इच्छा, कहा- सहयोग के लिए हमेशा तैयार

नईदुनिया प्रतिनिधि, जगदलपुर। भारत के महान फुटबाल खिलाड़ी वाइचुंग भूटिया ने बस्तर में फुटबाल की प्रतिभाओं की खोज के लिए वर्कशॉप करने की इच्छा व्यक्त की है। उनका कहना है कि बस्तर में फुटबाल को बढ़ावा देने के लिए जो भी आवश्यकता होगी उसमें सहयोग के लिए हमेशा उपलब्ध हैं।

बस्तर ओलिंपिक के समापन समारोह में शामिल होने शनिवार को जगदलपुर पहुंचे भारतीय फुटबाल टीम के पूर्व कप्तान भूटिया ने इंदिरा प्रियदर्शिनी स्टेडियम में खिलाड़ियों, खेल अधिकारियों से चर्चा कर उनका उत्साहवर्धन किया। फुटबाल को किक मारकर खिलाड़ियों में रोमांच भर दिया। इस अवसर पर मीडिया से संक्षिप्त चर्चा में उन्होंने कहा कि बस्तर में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है। बस्तर ओलिंपिक में शामिल होकर यहां जैसा खेल का अनुकूल वातावरण और खिलाड़ियों में जोश देखने को मिला है वह भविष्य के लिए शुभ संकेत है।

बस्तर में वर्कशॉप करने को तैयार हैं वाइचुंग भूटिया

प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं खेल मंत्री से चर्चा हुई है, सरकार चाहेगी तो वह छत्तीसगढ़ विशेषकर बस्तर में वर्कशॉप करने को तैयार हैं। बस्तर क्षेत्र में खिलाड़ियों में काफी प्रतिभा है। यह आदिवासी बहुल क्षेत्र है। बस्तर ओलिंपिक ने खेल प्रतिभाओं को सामने लाने का मंच तैयार किया है। भारतीय फुटबाल में सिक्किमी स्निपर के नाम से चर्चित भूटिया समापन समारोह में अतिथियों के साथ बैठे थे, उनकी एक झलक पाने को युवाओं में होड़ थी। समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने दर्शकों को वाइचुंग भूटिया का परिचय कराया।

खेल महाकुंभ में शामिल हुए भूटिया और मैरी कॉम

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी अपने संबोधन में भूटिया की चर्चा करते हुए कहा कि उनकी उपस्थिति से गरिमा बढ़ी है। समारोह में भूटिया पहले पहुंच गए थे। उन्होंने मैदान में आकर दर्शकों का अभिवादन किया युवाओं और खिलाड़ियों के साथ तस्वीरें खिंचाई। उल्लेखनीय है कि बस्तर ओलिंपिक के उद्घाटन समारोह में प्रदेश सरकार ने देश की बॉक्सिंग क्वीन के नाम से चर्चित ओलिंपिक पदक विजेता मैरी कॉम को आमंत्रित किया था। देश के दो नामी खिलाड़ियों की इस खेल महाकुंभ में शामिल होने से खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों का उत्साह चरम पर था।