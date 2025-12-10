बस्तर में माओवादी हिंसा अपने अंतिम दौर में, अब अंतिम प्रहार के लिए फोर्स तैयार

अनिमेष पाल, नईदुनिया प्रतिनिधि, जगदलपुर। बस्तर में माओवादी हिंसा अब अपने अंतिम दौर में पहुंचती दिख रही है। एमएमसी जोन प्रभारी और केंद्रीय समिति सदस्य रामधेर के रायगढ़ जिले में 12 साथियों सहित समर्पण के बाद संगठन का ऊपरी ढांचा लगभग धराशायी हो चुका है। वर्तमान में दक्षिण बस्तर के सीमित हिस्सों में सिर्फ बारसे देवा और पापा राव जैसे कमांडर ही सक्रिय बचे हैं, जो अस्तित्व बचाने के लिए छत्तीसगढ़–तेलंगाना सीमा के जंगलों में छिपे हुए हैं।

सुरक्षा बलों ने अंतिम प्रहार की तैयारी तेज की इनके अलावा डिविजनल कमेटी स्तर के माओवादी सोमडू, सोढ़ी केसा, दिलीप बेज्जा व राहुल पूनेम अभी भी छिपे हुए हैं, जिन्हें लक्षित कर अब सुरक्षा बलों ने अंतिम प्रहार की तैयारी तेज कर दी है। मार्च 2026 तक बस्तर को पूरी तरह माओवाद मुक्त करने के लक्ष्य के तहत 200 से अधिक सुरक्षा कैंपों से बड़े पैमाने पर समन्वित सर्च ऑपरेशन की रूपरेखा तैयार की जा रही है।

बस्तर आइजीपी सुंदरराज पी. ने की अपील बस्तर आइजीपी सुंदरराज पी. ने साफ कहा कि माओवादियों का शीर्ष नेतृत्व टूट चुका है। उन्होंने बारसे देवा, पापा राव सहित सभी कैडरों से अंतिम अपील करते कहा कि अब भी समय है, हिंसा छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौट आएं। देरी करने का कोई अर्थ नहीं। अब किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जो नहीं लौटेंगे, उनका अंजाम बसवराजू और हिड़मा जैसा होगा। एक साल में ढह गया माओवादियों का शीर्ष नेतृत्व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के मार्च 2026 तक माओवादी उन्मूलन की समय-सीमा तय करने के बाद प्रदेश में जब डबल इंजन सरकार बनी तो माओवादियों की घेराबंदी और अभियान तेज कर दिए गए। इसमें वर्ष 2025 निर्णायक सिद्ध हुआ। वर्ष की शुरुआत में गरियाबंद में केंद्रीय समिति सदस्य चलपति मारा गया। मई में सबसे बड़ा झटका तब लगा, जब सीपीआइ (माओवादी) का महासचिव और देश का शीर्ष माओवादी नंबाला केशव राव उर्फ बसवराजू अबूझमाड़ में मुठभेड़ में ढेर हो गया। इसके बाद अब बटालियन कमांडर हिड़मा भी मारा गया।