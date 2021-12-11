एचएम की सेवा पुस्तिका में कूटरचना कर दूसरे को कर दिया भुगतान

जांजगीर-चांपा। दिवंगत प्रधान पाठक के सेवा पुस्तिका में कूटरचना और छेड़छाड़ कर उसके सेवाकाल के स्वत्वों का भुगतान अनाधिकृत व्यक्ति को किये जाने पर स्कूल शिक्षा विभाग ने पामगढ़ के बीईओ एसआर रत्नाकर को निलंबित कर दिया है। प्रारंभिक जांच में ही आरोप और शिकायत सही पाये जाने पर यह कार्रवाई हुई है।

जानकारी के अनुसार पामगढ़ ब्लाक के मिडिल स्कूल मुलमुला में सुनीता सिंह प्रधान पाठक के पद पर पदस्थ थी। 10 जुलाई 2021 को इनकी मृत्यु हो गई। तब इनके दत्तक पुत्र युवराज सिंह को इनके स्वत्वों का भुगतान किया जाना था क्योंकि शिक्षिका ने सेवा पुस्तिका में नामिनी के स्थान पर अपने दत्तक पुत्र का नाम का उल्लेख किया था।

इसने अपनी मां की मृत्यु के बाद उसका मृत्यु प्रमाण पत्र, गोदनामा विलेख की छाया प्रति और पेनकार्ड आधार कार्ड भी बीईओ आफिस में प्रस्तुत किया था और स्पष्ट किया था कि उनके अलावा कोई भी उनका वैध वारिस नहीं है। उनकी मां प्रधान पाठक सुनिता सिंह अपने पति से 14 साल से अलग रह रही थी। उनके निधन के बाद भी उनके पति युवराज सिंह ने कोई खोज खबर नहीं ली न ही किसी कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्होंने सुनीता सिंह के मृत्यु के बाद स्वत्वों के लिए आवेदन कर दिया और बीईओ एसआर रत्नाकर ने नियमों को ताक पर रखकर सेवा पुस्तिका में कूटरचना व छेड़छाड़कर लाखों रूपए का भुगतान उसे कर दिया। एक साल से अधिक समय तक दिवंगत प्रधान पाठक के दत्तक पुत्र और उनके भाई जिन्होंने हमेशा अपनी बहन की देखभाल की और अपने साथ रखा वे कार्यालयों का चक्कर काटते रहे।

इसकी शिकायत डीईओ कार्यालय, कलेक्टर से लेकर स्कूल शिक्षा विभाग तक में की गई तब कहीं जाकर इस मामले की प्रारंभिक जांच हुई और स्कूल शिक्षा विभाग के अवर सचिव अन्वेश घृतलहरे ने बीईओ एसआर रत्नाकर को निलंबित किये जाने का आदेश जारी किया। आदेश में कहा गया है कि एसआर रत्नाकर बीईओ पामगढ़ द्वारा मिडिल स्कूल मुलमुला की प्रधान पाठक सुनीता सिंह की मृत्यु के बाद उनकी सेवा पुस्तिका में कूटरचना और छेड़छाड़ कर उनके स्वत्वों का भुगतान अनाधिकृत व्यक्ति को किये जाने की प्रारंभिक जांच में आरोप और शिकायत प्रमाणित पाए गए इसलिए उन्हें सिविल सेवा के नियमों के तहत निलंबित किया जाता है और उनका मुख्यालय डीईओ कार्यालय निर्धारित किया जाता है। इस संबंध में पामगढ़ के निलंबित बीईओ एसआर रत्नाकर से उनका पक्ष जानने का प्रयास किया मगर उन्होंने मोबाइल रिसीव नहीं किया। पति और दत्तक पुत्र के हमनाम होने का उठाया फायदा बीईओ द्वारा स्वत्वों के भुगतान में धोखाधड़ी की गई है प्रधान पाठक सुनीता सिंह की सेवा पुस्तिका में पता मुलमुला लिखा है। इसके बाद भी एक्सग्रेसिया की राशि उनके पते पर न भेजकर मुंगेली जिले में उनके पति के निवास पर भेजा गया, जबकि डाक का पता भी मुलमुला है और मृत्यु के दौरान भी वे यही के मिडिल स्कूल में पदस्थ थी। सुनीता सिंह के दत्तक पुत्र का नाम भी युवराज सिंह है हमनाम होने से दस्तावेजों में उम्रऔर संबंधों में ही हेरफेर करके लाखों रूपए की ग्रेज्यूटी, पेंशन, एक्सग्रेसिया, भविष्य निधि, जीआईएस और अवकाश नगदी करण की राशि अनाधिकृत व्यक्ति को भुगतान कर दिया।