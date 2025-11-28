छत्तीसगढ़ में भीषण सड़क हादसा, बस-कार में जोरदार टक्कर; कई यात्री गंभीर घायल

नईदुनिया न्यूज, जांजगीर चांपा। पामगढ़ मुलमुला थाना क्षेत्र के अंतर्गत ब्यासनगर के पास बिलासपुर–शिवरीनारायण मुख्य मार्ग पर आज सुबह एक भयावह सड़क दुर्घटना हो गई। तेज रफ्तार बस और कार की आमने-सामने भीषण भिड़ंत के बाद बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। हादसा इतना जोरदार था कि कार के परखच्चे उड़ गए और बस में सवार यात्रियों में चीख-पुकार मच गई।
हादसे में बस के कई यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, वहीं कार में सवार लोग भी बुरी तरह घायल होने की सूचना है। स्थानीय लोगों ने तुरंत घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही मुलमुला थाना पुलिस मौके पर पहुंची। इसके साथ ही पामगढ़ SDM एवं तहसीलदार स्वयं घटनास्थल पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य की कमान संभाली। आसपास उपलब्ध एंबुलेंस की मदद से घायलों को तत्काल पामगढ़ अस्पताल एवं अन्य नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों में भर्ती कराया जा रहा है।
फिलहाल खबर लिखे जाने तक किसी भी यात्री की मौत की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। प्रशासनिक टीम लगातार स्थिति की निगरानी कर रही है तथा घायलों के बेहतर उपचार की व्यवस्था की जा रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार, बस में क्षमता से अधिक यात्री होने की भी आशंका जताई जा रही है, हालांकि इसकी पुष्टि प्रशासनिक जांच के बाद ही होगी।
हादसे के कारण कुछ देर के लिए मार्ग पर यातायात भी बाधित रहा, जिसे अब पुलिस द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे बिना आवश्यक कारण के घटनास्थल पर भीड़ न लगाएं ताकि राहत एवं बचाव कार्य सुचारू रूप से जारी रह सके।