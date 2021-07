java.lang.RuntimeException: Error while parsing XML: अविष्का फर्नांडो मीनोद भानुका भानुका राजपकसा धनंजया डी सिल्वा चरिथ असलंका दसुन शनाका वाणिदु हसरंगा चामिका करुणारत्ने दुशमंथा चमीरा लक्षण संदाकन कसुन राजिता भुवनेश्वर कुमार दीपक चाहर हार्दिक पंड्या युजवेंद्र चहल कुलदीप यादव क्रुणाल पंड्या M Bhanuka dropped on 4 by M Pandey in 1.6 overs Sri Lanka 53/0 in 7.4 overs 1st wkt Partnership: 53 off 48 balls between A Fernando (25) and M Bhanuka (26) Power play 1 (1-10): Sri Lanka 59/0 Drinks: Sri Lanka 77/2 in 13.3 overs Sri Lanka 102/2 in 20.2 overs A Fernando 4th ODI fifty: 50 runs in 70 balls (4x4) (1x6) Sri Lanka 152/4 in 30.4 overs Drinks: Sri Lanka 160/4 in 32.0 overs Power play 2 (11-40): Sri Lanka 195/6 (136 runs, 6 wickets) Sri Lanka 203/6 in 40.5 overs C Asalanka maiden ODI fifty: 51 runs in 56 balls (4x4) (0x6) 7th wkt Partnership: 50 off 47 balls between C Asalanka (31) and C Karunaratne (18) Sri Lanka 250/7 in 47.4 overs Power play 3 (41-50): Sri Lanka 275/9 (80 runs, 3 wickets) Innings Break: Sri Lanka 275/9 in 50.0 overs