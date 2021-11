java.lang.RuntimeException: Error while parsing XML: स्टीफन बार्ड माइकल वैन लिंगेन क्रेग विलियम्स गेरहार्ड इरासमस (C) निकोल लॉफ्टी-ईटन डेविड वीजे जे जे स्मित जेन ग्रीन (W) जैन फ्रायलिंक रूबेन ट्रम्पेलमैन बर्नार्ड शॉल्ट्ज मोहम्मद शमी जसप्रीत बुमराह रविचंद्रन अश्विन रवींद्र जडेजा राहुल चाहर Mandatory Power play (1-6): Namibia 34/2 Referral 1 (7.4 ovs): S Baard against IND (LBW) Unsuccessful (IND: 2, NAM: 1) Namibia 50/4 in 9.3 overs Namibia 101/7 in 16.4 overs Innings Break: Namibia 132/8 in 20.0 overs लोकेश राहुल रोहित शर्मा सूर्यकुमार यादव