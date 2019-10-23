मेरी खबरें
    By Nai Dunia News Network
    Edited By: Nai Dunia News Network
    Publish Date: Wed, 23 Oct 2019 08:27:39 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 23 Oct 2019 08:27:39 PM (IST)
    आमाबेड़ा लेम्प्स में धान खरीदी केन्द्र का विस्तार करने के लिए सौंपा मांग पत्र

    कांकेर। नईदुनिया न्यूज

    उप तहसील आमाबेड़ा के अन्तर्गत लेम्प्स आमाबेड़ा धान खरीदी केन्द्र की विस्तार को लेकर जिला कलेक्टर से भेंटकर खरीदी केन्द्र बढ़ाये जाने संबंधी मांग पत्र सौंपा गया। सौंपे गए मांग पत्र में नेताओं ने कहा कि आमाबेड़ा लेम्प्स के अन्तर्गत ग्राम आमाबेड़ा, पूफगांव, पुसाघाटी, गुमझीर, उसेली, खड़का, अड़ेंगा, दुवाल, पुसागांव, मरमामारी, तुमसनार, राजपुर, एटेगांव, तिमनार, नागरबेड़ा, सेंदूरमेटा, बेलोड़ी, चिखली, चिचगांव, बोड़ागांव, निलझर, बागझर, टाहकानटोला, सेमरगांव, किकोड़ो, बंडापाल, बरगेनार, तेलंगा, देवगांव, करमरी, गवाड़ी, पालर मेटा, तेवड़ा, केसूरबेड़ा, मातला, सोड़े, मुल्ले, हिंगनझर, जिवदंड, मड़ाम, मानकोटा, तुसकाल, भंसाबेड़ा, बूढ़ाकुर्से, नीलेगोंदी, भर्रीटोला, कुर्रुटोला आदि दर्जनों ग्राम पोषक ग्राम शामिल हैं। जिनका दूरी भौगोलिक दृष्टि से लेम्प्स मुख्यालय से 25-30 किमी है।

    इतने बड़े इलाके में मात्र एक ही खरीदी केन्द्र स्थापित किए जाने से क्षेत्र के किसानों को धान बेचने में दिक्कतें होती है व इन्हें आर्थिक व मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। जबकि जिले के ही अन्दर मैदानी इलाकों में चार-पांच किमी की दूरी पर खरीदी केन्द्र स्थापित की गई है। ऐसे में इस क्षेत्र के किसानों के साथ नाइसांफी है।


    मांग पत्र सौंपने वालों में प्रमुख रुप से क्षेत्र के जनपद सदस्य सहदेव गोटा, कांग्रेस आदिवासी प्रकोष्ठ के जिला महामंत्री रमेश गावड़े, जनपद पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष दयाराम जैन, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता रामेश्वर मंडावी शामिल थे।

