आमाबेड़ा लेम्प्स में धान खरीदी केन्द्र का विस्तार करने के लिए सौंपा मांग पत्र

कांकेर। नईदुनिया न्यूज

उप तहसील आमाबेड़ा के अन्तर्गत लेम्प्स आमाबेड़ा धान खरीदी केन्द्र की विस्तार को लेकर जिला कलेक्टर से भेंटकर खरीदी केन्द्र बढ़ाये जाने संबंधी मांग पत्र सौंपा गया। सौंपे गए मांग पत्र में नेताओं ने कहा कि आमाबेड़ा लेम्प्स के अन्तर्गत ग्राम आमाबेड़ा, पूफगांव, पुसाघाटी, गुमझीर, उसेली, खड़का, अड़ेंगा, दुवाल, पुसागांव, मरमामारी, तुमसनार, राजपुर, एटेगांव, तिमनार, नागरबेड़ा, सेंदूरमेटा, बेलोड़ी, चिखली, चिचगांव, बोड़ागांव, निलझर, बागझर, टाहकानटोला, सेमरगांव, किकोड़ो, बंडापाल, बरगेनार, तेलंगा, देवगांव, करमरी, गवाड़ी, पालर मेटा, तेवड़ा, केसूरबेड़ा, मातला, सोड़े, मुल्ले, हिंगनझर, जिवदंड, मड़ाम, मानकोटा, तुसकाल, भंसाबेड़ा, बूढ़ाकुर्से, नीलेगोंदी, भर्रीटोला, कुर्रुटोला आदि दर्जनों ग्राम पोषक ग्राम शामिल हैं। जिनका दूरी भौगोलिक दृष्टि से लेम्प्स मुख्यालय से 25-30 किमी है।