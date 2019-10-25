कांकेर न्यूज- 2

कांग्रेसियों ने केंद्र की आर्थिक नीतियों पर उठाए सवाल, किया प्रदर्शन
0- विधायक शोरी ने कहा- आर्थिक अव्यवस्था दूर करने मोदी नहीं कर रहे कोई पहल
कांकेर। नईदुनिया प्रतिनिधि
केन्द्र सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाते हुए और उसे गलत बताते हुए कांग्रेसियों ने शहर के पुराने बस स्टैंड में एक दिवसीय प्रदर्शन किया। इस दौरान चित्रकोट विधानसभा में जीत दर्ज करने पर कांग्रेसियों ने आतिशबाजी कर जीत का जश्न भी मनाया।
केन्द्र सरकार के गलत आर्थिक नीतियों के विरोध में छग प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर गुरुवार को शहर के पुराने बस स्टैण्ड में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। जिसके बाद कांग्रेसियों ने राष्ट्रपति के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। धरने को संबोधित करते हुए विधायक शिशुपाल शोरी ने कहा कि केन्द्र में भाजपा सरकार आम लोगों की जेब को खाली कर दिया है व व्यापार जगत में आर्थिक मंदी के चलते निराशा व्याप्त है। किसान परेशान हैं। उन्हें उनके उपज का पर्याप्त मूल नहीं मिल पा रहा है। बैंकों की स्थिति भी डगमगा गई है।
इस तरह पूरी से देश की अर्थ व्यवस्था चरमरा गई है लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस व्यवस्था को सुधारने के संबंध में कोई सकारात्मक पहल नहीं कर रहे हैं। इससे रुपये का मूल्य लगातार गिरकर 72 रुपये प्रति डालर तक पहुंच चुका है। कांग्रेसी नेताओं ने देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के गलत आर्थिक नीति के चलते आज पूरा देश आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है। उद्योग व व्यापार जगत आर्थिक मंदी के प्रभाव के कारण बर्बादी के कागार पर है।
प्रदर्शन से जिलाध्यक्ष भुनेश्वर नागराज, प्रदेश कांग्रेस के संयुक्त महामंत्री नरेश ठाकुर, हरनेक सिह औजला, तरेन्द्र भण्डारी, पुरूषोत्तम पाटिल, सुनील गोस्वामी, आशीष दत्ता राय, याशीन कराणी, गफ्फार मेमन, रोमनाथ जैन, इसहाक अहमद, नीरा साहू, राजेश भास्कर, शिवभान सिंह, चमन साहू, हेमंत ध्रुव, राघवेन्द्र राजपूत, संग्राम नेताम, गोमती सलाम, सुरेश नाग, शोयेब मेमन, गणेश सोनी, विनोद, लतीफ मेमन, योगेश राजपूत, लोमेन्द्र यादव, नरोत्तम पटेल, शब्बीर मेमन सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मलित हुए।
