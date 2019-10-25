कांकेर न्यूज- 2

कांग्रेसियों ने केंद्र की आर्थिक नीतियों पर उठाए सवाल, किया प्रदर्शन 0- विधायक शोरी ने कहा- आर्थिक अव्यवस्था दूर करने मोदी नहीं कर रहे कोई पहल कांकेर। नईदुनिया प्रतिनिधि केन्द्र सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाते हुए और उसे गलत बताते हुए कांग्रेसियों ने शहर के पुराने बस स्टैंड में एक दिवसीय प्रदर्शन किया। इस दौरान चित्रकोट विधानसभा में जीत दर्ज करने पर कांग्रेसियों ने आतिशबाजी कर जीत का जश्न भी मनाया।

केन्द्र सरकार के गलत आर्थिक नीतियों के विरोध में छग प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर गुरुवार को शहर के पुराने बस स्टैण्ड में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। जिसके बाद कांग्रेसियों ने राष्ट्रपति के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। धरने को संबोधित करते हुए विधायक शिशुपाल शोरी ने कहा कि केन्द्र में भाजपा सरकार आम लोगों की जेब को खाली कर दिया है व व्यापार जगत में आर्थिक मंदी के चलते निराशा व्याप्त है। किसान परेशान हैं। उन्हें उनके उपज का पर्याप्त मूल नहीं मिल पा रहा है। बैंकों की स्थिति भी डगमगा गई है।