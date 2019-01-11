देर से आने पर पत्नी की घुड़की बर्दाश्त ना करा, जहर खाकर खुदकुशी

मेरी खबरें
    Publish Date: Fri, 11 Jan 2019 04:48:09 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 11 Jan 2019 04:48:09 AM (IST)
    कांकेर। नईदुनिया प्रतिनिधि

    अंतागढ़ थाना इलाके के ग्राम गोड़बिनापाल निवासी फूलसिंग गावड़े ने पत्नी के घुड़की से नाराज होकर जहर खा लिया। और उसकी मौत हो गई। घटना 10 जनवरी रात 11 बजे की बताई जा रही हैं। लगभग नौ बजे फूलसिंग गावड़े उम्र 30 वर्ष घर पहुंचा तो अन्य भारतीय पत्नियों की तरह फूलसिंग की पत्नी तारा ने पूछताछ शुरू कर दी और जवाब संतोषजनक नहीं मिलने से पति पत्नी के बीच विवाद बड़ गया। मृतक के पिता सघऊ गावड़े और चचेरे भाई श्याम गावड़े ने बीच बचाव कर दोनों को समझाइश दी कि आधी रात ना उलझे मगर पति फूलसिंग और पत्नी तारा आरोप प्रत्यारोप में उलझे रहे। इसी बीच तैस में आकर फूलसिंग ने घर में रखा कीटनाशक पी लिया। जिसे इलाज के लिये तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। मृत्यु पूर्व बयान लेने की कोशिश में भी फूलसिंग ने बताया कि तारा से विवाद की वजह से उसने जहर खा लिया है। पूरे शरीर में जहर फैल जाने से युवक को बचाया ना जा सका और उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया है और जांच जारी है।


