कबीरधाम के वनांचल में 115 मतांतरित आदिवासियों की 'घर वापसी', विधायक ने पैर पखारकर किया स्वागत

नईदुनिया प्रतिनिधि, पंडरिया: कबीरधाम जिले के पंडरिया विधानसभा के वनांचल में 115 मतांतरित आदिवासियों ने अपने मूल धर्म में वापसी की। ग्राम नेऊर स्थित शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला में आयोजित जनजाति गौरव सम्मान एवं अभिनंदन कार्यक्रम में इन परिवारों ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि वे अब अपनी सनातन परंपरा एवं पूर्वजों की सांस्कृतिक जड़ों के साथ जीवन व्यतीत करेंगे।

कार्यक्रम में पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने स्वयं उनके पैर पखारकर सम्मानपूर्वक स्वागत किया। इसके पिछले दो माह में 70 से अधिक आदिवासी परिवार घर वापसी पंडरिया विधायक भावना बोहरा द्वारा किया जा चुका है। लालच देकर करा रहें मतांतरण कार्यक्रम के दौरान यह बात सामने आई कि कई बाहरी तत्व विभिन्न लालच और भ्रम फैलाकर जनजातीय परिवारों को उनकी परंपरा और आस्था से दूर ले जाने का प्रयास कर रहे थे। वनांचलों में रहने वाले भोले-भाले आदिवासी परिवारों को प्रलोभन देकर उनका मतांतरण कराया गया। लेकिन क्षेत्र में जागरूकता और संगठनात्मक प्रयासों के चलते इन परिवारों ने अब उससे मुक्ति पाकर अपने मूल धर्म का सहारा लिया है।