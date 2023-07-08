Korba News: अर्जुना व साजा के दो लाख पौधों से कोसाफल में होगी वृद्धि

कोरबा (नईदुनिया प्रतिनिधि)। जिले में संचालित 48 तसर केंद्रों में रोजगार गांरटी से इस वर्ष 50 हेक्टेयर भूमि में दो लाख पांच हजार अर्जुना व साजा पौधों की रोपणी की जाएगी। जिला रेशम विभाग को 1.49 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली है। जुलाई माह से शुरू होने वाली प्रथम चक्र में 20 लाख अतिरिक्त नए पेड़ों से कोसा फल का उत्पादन होगा। इससे न केवल कोसा व्यवसाय सुदृढ़ होगा बल्कि धागाकरण का काम करने वाली महिला समूह व बुनकरों में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी।

वर्तमान में 48 तसर केंद्रों के 1256 हेक्टेयर भूमि में कोसा उत्पादन हो रहा है। वर्ष भर के भीतर होने वाली तीन फसल चक्र से इस बार 1.50 करोड़ कोसा फल उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। पहली फसल चक्र समय जुलाई से सितंबर माह तक होता है। यह फसल उत्पादन का प्राथमिक चरण है। इस चक्र में 40 लाख फल उत्पादन का अनुमान लगाया जा रहा है। वर्षा का समय होने से इस चक्र में कीट के जमीन पर गिरने की आशंका बनी रहती है। दूसरा फसल सितंबर से नवंबर माह तक होता है। इसे वर्ष भर का व्यवसायिक उत्पादन काल माना जाता है। इस माह के बीच वर्ष का सर्वाधिक फसल होता है। इसमें 80 लाख कोसा फल उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।

अंतिम फसल चक्र की शुरूआत 25 नवंबर से शुरू होगी। इसमें 25 लाख कोसा फल उत्पादन की संभावना है। करतला, बरपाली, रामपुर, ढेलवाडीह, कोरबी आदि ऐसे तसर केंद्र हैं, जहां जिले का सर्वाधिक कोसा उत्पादन होता है। बीते वर्ष की कोसा फल उत्पादन का आकलन करें तो जुलाई में हुई वर्षा के चलते रेशम कीट नष्ट हो गए। जिसका असर व्यवसाय में अब भी देखा जा सकता है। कोसा उत्पादन की आवश्यकता को देखते हुए जंगल से जुड़े तसर केंद्राें में पौधा रोपण को बढ़ावा दी जा रही है। वन क्षेत्र से घिरे होने के कारण जिले के तसर केंद्रों उन्नत प्रजाति के कोसाफल का उत्पादन होता है। जुलाई माह से उत्पादन शुरू करने के लिए तसर केंद्रों में रेशम कीट उत्पादन शुरू हो गई है। माह के अंत तक कीट के अंडे से अतिरिक्त कीटों का निकलना शुरू हो जाएगा। इन्हे अर्जुना के पौधों में छोड़ा जाएगा। तीन माह के भीतर ये कोसाफल में परिवर्तित होंगे।

मनरेगा से तीन साल करेंगे संरक्षित रोजगार गारंटी के तहत कोसा पुल उत्पादन के लिए रोपित पौधों को तीन साल तक संरक्षित रखने को प्रविधान है। पौधे जब तक व्यस्क न हो जाएं तब तक उसमें सिंचाई, उपचार, के लिए रोजगार गारंटी से राशि जारी होगा। तसर केंद्र के अंतर्गत आने वाले लगभग 46 ग्राम पंचायत के आठ हजार से भी अधिक मजदूरों को संरक्षण से एवज में दी जाने मजदूरी का लाभ मिलेगा। रोजगार गारंटी के तहत ये पौधे पांच साल के भीतर फल देने लगेंगे। कोसाफल के उत्पादन में होने वाली बढ़त का भी लाभ स्थानीय ग्रामीणों को मिलेगा। देशी ताना से बढ़ी आत्मनिर्भरता कोरोना काल के बाद चाइना और कोरिया से आने वाले धागों का आयात बंद हो गया। यह कोसा कपड़ा तैयार करने में ताना बनाने में सहयोगी था। इस कमी को पूरा करने के लिए जिले में वेट रिलिंग मशीन मशीन की शुरूआत गई। इससे ताना बनाने का काम शुरू किया गया, जो आज भी जारी है। जिले सहित प्रदेश के बुनकरों में देशी ताना से आत्म निर्भरता बढ़ी है। प्रतिदिन 20- से 25 किलो ताने का उत्पादन हो रहा है। विदेशी धागे की कीमत जहां आठ से 10 हजार रूपये है। वहीं वेटरिलिंग तसर केंद्र से तैयार ताना छह से सात हजार रूपये उपलब्ध हो रहा। 80 महिला समूहों को स्वरोजगार तसर केंद्रों से कोसा उत्पादन में हो रही लगातार वृद्धि से धागाकरण के कार्यों में भी प्रगति आ रही है। जिलें में इन दिनों 80 महिला स्वसहायता समूह धागाकरण काम से जुड़ी है। रेशम विभाग से महिलाओं को रियायत दाम में कोसाफल प्रदान किया जा रहा। खास बात यह है कि धागा बेचने के लिए महिलाओं को बाजार की तालाश नहीं करनी पड़ रही हैं। विभाग ही इसकी 5,000 रुपये में खरीदी कर रही है साथ ही महिलाओं को यह छूट दी गई है कि खुले बाजार में यदि सरकारी दाम से अधिक खरीदी हो रही हो तो महिलाएं अपने धागे को वहां बेच सकती हैं। पेड़ों की छंटाई से उन्नत कोसा में होगी बढ़त कोसा उत्पादन पेड़ों में सर्वाधिक होती है। विभागीय अधिकारी की माने तो एक वयस्क पेड़ में 1,000 कोसाफल तैयार होता है। फसल उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए दो साल पहले 20 लाख से भी अधिक पौधों की छंटाई की गई थी। अर्जुना और साजा के पेड़ों में अब नई तने आ चुकी है। नए पत्तों की कोपलें आने से कोसा उत्पाद भी बढ़ेगा। उल्लेखनीय है साजा या अर्जुना में जितना अधिक पत्ते होते हैं फसल भी उतना अधिक और पुष्ट होता है। अनुकूल मौसम होने से साल के पहले व दूसरे फसल चक्र में अधिक कोसाफल होता है।