मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    CG में बिना अनुमति चंगाई सभा पर बवाल, हिंदू संगठनों और मसीही समाज आमने-सामने... धार्मिक तनाव

    कोरबा जिले के कटघोरा क्षेत्र में एक बार फिर धार्मिक आयोजन को लेकर तनाव की स्थिति बन गई। बिना अनुमति चंगाई सभा करने के आरोप में पहले जेल जा चुके पास्टर बजरंग जायसवाल ने रिहाई के बाद फिर ऐसा ही आयोजन कर दिया। सूचना मिलते ही हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और मतांतरण का आरोप लगाते हुए विरोध किया।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sun, 14 Dec 2025 10:40:13 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 14 Dec 2025 10:40:13 PM (IST)
    CG में बिना अनुमति चंगाई सभा पर बवाल, हिंदू संगठनों और मसीही समाज आमने-सामने... धार्मिक तनाव
    कोरबा में जेल से रिहा हुए पास्टर द्वारा बिना अनुमति चंगाई सभा आयोजित करने पर विवाद हो गया।

    HighLights

    1. मौके पर 350 से अधिक लोग मौजूद
    2. मतांतरण का आरोप लगाकर जमकर नारेबाजी
    3. पुलिस ने जांच शुरू कर शांति की अपील

    नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा: बिना अनुमति चंगाई सभा आयोजित करने के मामले में पहले गिरफ्तार होकर जेल जा चुके पास्टर बजरंग जायसवाल ने रिहाई के बाद एक बार फिर नियमों की अनदेखी करते हुए बिना अनुमति धार्मिक आयोजन कर दिया। इस कार्यक्रम की सूचना मिलते ही बजरंग दल, हिंदू महासभा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए और मतांतरण कराए जाने का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। मौके पर मसीही समाज के 350 से अधिक लोग मौजूद थे, जिनकी ओर से भी विरोध दर्ज कराया गया। दोनों पक्षों के आमने-सामने आने से कुछ समय के लिए तनाव की स्थिति बन गई।

    बिना अनुमति चंगाई सभा करने पर विवाद

    कटघोरा के तहसीलभाठा निवासी परिवर्तित ईसाई व पास्टर बजरंग जायसवाल करीब 20 दिन पहले अपने घर में लाउडस्पीकर के जरिए तेज आवाज में ईसाई धर्म का प्रचार-प्रसार कर रहा था। घर की छत पर टेंट लगाकर नियमित रूप से चंगाई सभा आयोजित की जा रही थी, जिस पर मोहल्ले के लोगों ने आपत्ति जताते हुए कटघोरा थाना में शिकायत की थी। पुलिस ने बिना अनुमति सभा आयोजित करने के आरोप में मामला दर्ज कर पास्टर जायसवाल को जेल भेजा था। करीब पांच दिन पहले ही उसकी जेल से रिहाई हुई थी।


    इस बार कटघोरा में कार्यक्रम न कर सुतर्रा पेट्रोल पंप के पास बड़े स्तर पर चंगाई सभा आयोजित की गई। यहां न केवल ईसाई समुदाय के लोग, बल्कि आसपास के गांवों के लोगों को भी प्रार्थना के माध्यम से स्वास्थ्य ठीक करने के नाम पर बुलाया गया था। दोपहर करीब तीन बजे बजरंग दल, हिंदू महासभा, भाजपा और गौ सेवक संगठन से जुड़े 50 से 60 कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और टेंट में चल रही चंगाई प्रार्थना का विरोध किया।

    कार्यकर्ताओं ने मतांतरण का आरोप लगाते हुए नारे लगाए, वहीं ईसाई समुदाय के लोग सामने आकर कार्यक्रम को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाने लगे। इस दौरान दोनों पक्षों में झूमाझटकी भी हुई। शाम होते-होते दोनों पक्ष कटघोरा थाना पहुंचे और एक-दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।

    बिना सूचना सभा की शिकायत पर कार्रवाई जारी-TI

    कटघोरा थाना प्रभारी धर्मनारायण सिंह ने बताया कि गांव के सरपंच द्वारा बिना किसी सूचना के कार्यक्रम आयोजित किए जाने की शिकायत प्राप्त हुई है, जिसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। प्रशासन ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और बिना अनुमति किसी भी प्रकार के धार्मिक आयोजन न करने की अपील की है।

    हाल की समान घटनाओं पर नजर

    • नगर निगम क्षेत्र के ढोढीपारा में एक मकान में रात की प्रार्थना सभा के दौरान बजरंग दल ने हंगामा किया।

    • ग्राम फरसवानी में एक पास्टर पर निवास परिसर में गिरजाघर चलाकर धर्म परिवर्तन के आरोप लगे।

    • नगर निगम क्षेत्र के रूमगढ़ा में सभा के दौरान मतांतरण को लेकर विवाद हुआ।

    • ग्राम चैतमा में पास्टर द्वारा महिलाओं को सिंदूर-बिंदी न लगाने की सलाह देने पर शिकायत की गई।

    • कटघोरा के तहसीलभाठा में बजरंग जायसवाल के धार्मिक प्रचार पर मोहल्ले वालों ने आपत्ति जताई थी।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.