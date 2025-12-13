DSP लव ट्रैप मामले में नया खुलासा, फोटो फ्रेमर दीपक इस तरह बना करोड़पति, अब खुल रहे ठगी के मामले

नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा। रायपुर की डीएसपी कल्पना वर्मा पर लव ट्रैप में फंसा करोड़ों रुपये वसूलने का आरोप लगाने वाले कारोबारी दीपक उर्फ अंबेडकर टंडन देखते ही देखते करोड़पति बन गया। कोरबा में उसकी छोटी फोटो फ्रेमिंग की दुकान थी। उसके विरुद्ध ठगी के दो मामले दर्ज हैं। 28 लाख की धोखाधड़ी के एक पुराने मामले में न्यायालय से गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। वहीं नगर निगम के राजस्व निरीक्षक परीक्षा का प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने के नाम पर कई लोगों से ठगी करने का अपराध सिविल लाइन रायपुर थाना में दर्ज है।
कोरबा के पुरानी बस्ती स्थित आदिले मोहल्ला में रहने वाला दीपक टंडन सोशल मीडिया में डीएसपी कल्पना वर्मा पर प्रेमजाल में फंसा कर ढाई करोड़ रुपये ऐंठ लिए जाने का सनसनीखेज आरोप लगाया। टंडन का दावा है कि डीएसपी ने उन्हें लव ट्रैप में फंसा कर भावनात्मक दबाव बनाया और बाद में ब्लैक मेल करते हुए करोड़ों रुपये की मांग की। टंडन ने कुछ कथित चैट, कॉल रिकॉर्ड एवं सीसीटीवी फुटेज सोश मीडिया पर वायरल किया है। इसके बाद चर्चे में आए इस मामले में एक के बाद एक नए तथ्य सामने आ रहे।
कोरबा के एसईसीएल दीपका कालोनी निवासी कोल कारोबारी महेंद्र सिंह से वर्ष 2015 में रिजेक्ट कोयला आपूर्ति किए जाने का सौदा टंडन ने किया था। इसके बदले 28 लाख नगद लिए थे। समय पर कोयले की आपूर्ति नहीं की। उसके बाद पैसे वापसी के लिए कारोबारी महेंद्र चक्कर काटता रहा। टंडन ने पीछा छु़ड़ाने दो चेक थमा दिए और दोनों चेक बाउंस हो गए। इसके बाद वर्ष 2020 में दीपका थाना में इस मामले में धोखाधड़ी का अपराध टंडन के खिलाफ दर्ज किया गया। नियत तिथि में न्यायालय में नहीं पहुंचने पर कटघोरा न्यायालय ने वारंट जारी किया है।
उधर एक अन्य मामला रायपुर के सिविल लाइन थाना में दर्ज होने की बात सामने आई है। टंडन ने नगर निगम की राजस्व निरीक्षक भर्ती परीक्षा का पर्चा उपलब्ध कराने के नाम पर कई लोगों ठगी की। इनमें एक पीड़ित बीरगांव निवासी जितेंद्र देवांगन ने थाना में शिकायत दर्ज कराई। उसका कहना था कि तीन लाख रुपये पर्चा उपलब्ध कराने टंडन ने मांगा था, पर उसने पांच हजार रुपये ही एडवांस दिए।
सक्ती जिला गुरुद्वारा वार्ड क्रमांक छह में रहने वाले कोयला व्यवसायी किशन शर्मा ने भी दीपक टंडन पर 15 लाख की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। उसका कहना है कि वर्ष 2022 में टंडन से मुलाकात हुई। उसने बताया कि उसका शासन प्रशासन में बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है। वह कोयले का बड़ा टेंडर मुझे दिला देगा। इसके एवज में दीपक को उसने 15 लाख रुपये दिए और गारंटी के दौर पर दीपक ने उसे एचडीएफसी बैंक का चार लाख का चेक दिया। इसके अलावा एच़डीएफसी बैंक का एक ओर चेक देते हुए बोला था कि काम नहीं होने पर बैंक में चेक लगा कर पैसे निकाल लेना। पुलिस अधीक्षक से शनिवार को शिकायत करते हुए शर्मा ने अपराध दर्ज करने की मांग की है।
वर्ष 2012 में दीपक कोरबा छोड़ कर रायपुर में जाकर रहने लगा। इससे पहले कोरबा में रानी धनराज कुंवर अस्पताल (धर्म अस्पताल) के सामने एक फोटो फ्रेमिंग का काम किया करता था। वह दुकान आज वहीं है, अब उसका भतीजा संचालन कर रहा। मामूली कमाई वाला व्यक्ति देखते ही देखते रायपुर में बड़ा कारोबारी बन गया। यहां अकेले उसका होटल पांच करोड़ से अधिक के लागत का है। इसके अलावा उसने कई संपत्ति बनाए हैं। आए दिन विदेश भ्रमण और रईसों वाली लाइफ स्टाइल हो गई। डीएसपी वर्मा पहले ही उसके बैंक खातों एवं आय (इंकम) की जांच कराने की मांग कर चुकी है।
यह भी पढ़ें- फुटबॉलर वाइचुंग भूटिया अब बस्तर में खोजेंगे प्रतिभाएं, वर्कशॉप करने की जताई इच्छा, कहा- सहयोग के लिए हमेशा तैयार
दीपक टंडन मूलतः जांजगीर-चांपा जिले के अकलतरा स्थित चंदनिया गांव का निवासी है। उसके पिता वहां फोटो फ्रेमिंग का छोटा कारोबार करते थे, फिर कोरबा में आकर बस गए। यहां भी फोटो फ्रेमिंग का कारोबार शुरू किया था। टंडन की पहली शादी कोरबा के रामपुर आइटीआइ स्थित एक युवती के साथ हुआ। उससे दो पुत्री एवं एक पुत्र है। पहली पत्नी ने भी उसके खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज करा चुकी है। इस मामले में जेल की हवा भी टंडन खा चुका है। रायपुर में उसने दूसरी शादी की, उससे भी एक पुत्री व एक पुत्र है।