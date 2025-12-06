नईदुनिया न्यूज, बागबाहरा। महासमुंद जिले के बागबाहरा विकासखंड के ग्राम सेनभांठा में 65 वर्षीय किसान मनबोध गांड़ा ने शनिवार सुबह लगभग नौ बजे ब्लेड से अपना गला काटने का प्रयास किया। स्वजन का दावा है कि किसान ने धान बेचने के लिए टोकन नहीं कटने से परेशान होकर यह कदम उठाया है।

किसान की श्वास नली कट गई थी। उसे रायपुर के आंबेडकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने बताया कि किसान सोसायटी गया ही नहीं, वह अन्य माध्यमों से टोकन कटवाने की कोशिश करता रहा। इस मामले की जांच कराई जा रही है।

किसान के पुत्र शंकर गांड़ा (34) ने बताया कि उसके पिता मनबोध गांड़ा के तीन भाइयों के सम्मिलित खाते में एक एकड़ 40 डिसमिल कृषि भूमि है। उसका कहना है कि धान खरीदी केंद्र में जब उसके पिता टोकन कटवाने गए, तो सोसायटी वालों ने ऑनलाइन टोकन काटने के लिए कहा। शंकर ने बताया कि इसके बाद उसके पिता पिछले तीन दिनों से खेमड़ा सोसायटी में 50 कट्टा धान बेचने के लिए टोकन कटवाने के लिए च्वाइस सेंटर का चक्कर काट रहे थे, लेकिन टोकन नहीं कट पा रहा था। मोबाइल नंबर में समस्या आने के कारण वे बेहद तनाव में थे। शनिवार की सुबह वे मवेशियों को चराने निकले थे, इस दौरान उन्होंने ब्लेड से अपना गला काट लिया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना स्वजन को दी और डायल 112 के माध्यम से पिता को बागबाहरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया।