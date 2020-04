महासमुंद । Coronavirus in Mahasmund : छत्तीसगढ़ का पहला मानव रोबोट महासमुंद के इंजीनियरिंग छात्र योगेश साहू, प्रवीण वर्मा और रिषिकेश यादव ने बनाया है। इस रोबोट को बनाने में मेटल शीट, पीवीसी पाइप और लकड़ी का उपयोग किया गया है। इस रोबोट में 11 मोटर, माइक्रो फोन, स्पीकर और इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड का उपयोग किया गया है। इसकी आंखों में एलईडी लाइट का उपयोग किया गया है।

Chhattisgarh: Yogesh Sahu, an engineering final yr student in Mahasamund, claims that he has built an internet controlled robot that can be used to attend to patients on behalf of doctors. He says, "Doctors are risking their lives to save people. Wanted to do something for them." pic.twitter.com/qHL915PuyD

— ANI (@ANI) April 8, 2020