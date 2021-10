java.lang.RuntimeException: Error while parsing XML: हजरतुल्लाह जजई मोहम्मद शहजाद (W) रहमानुल्लाह गुरबाज असगर अफगान करीम जनत नजीबुल्लाह ज़ादरान मोहम्मद नबी (C) गुलबदीन नैब राशिद खान नवीन उल हक़ मुजीब उर रहमान शाहीन अफरीदी इमाद वसीम हारिस रऊफ हसन अली शादाब खान Mandatory Power play (1-6): Afghanistan 49/4 Afghanistan 51/4 in 6.2 overs Drinks: Afghanistan 64/5 in 9.1 overs Afghanistan 100/6 in 15.4 overs 7th wicket partnership: 50 off 33 balls between M Nabi (18) and G Naib (28) Innings Break: Afghanistan 147/6 in 20.0 overs मोहम्मद रिजवान (W) बाबर आजम (C) फखर जमान