    By Nai Dunia News Network
    Edited By: Nai Dunia News Network
    Publish Date: Sun, 14 Feb 2021 01:35:48 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 14 Feb 2021 01:35:48 AM (IST)
    छह सौ करोड़ की अरपा-भैसाझार परियोजना में गड़बड़ी

    सकरी(नईदुनिया न्यूज)। राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना अरपा भैसाझार बैराज परियोजना में व्यापक रूप से गड़बड़ी की जा रही है। परियोजना में कही कुछ किसानों को लाभ पहुचाने के उद्देश्य से नहर का अलाइंगमेंट ही बदल दिया गया है। जिसके कारण मुआवजा प्राप्त जमीनों को छोड़कर शासकीय भूमि पर नहर का निर्माण कर भू-स्वामी को लाभ पहुंचाया जा रहा है। वही कई जगह पर मुआवजा किसी अन्य किसान को दिया गया है ।लेकिन नहर किसी अन्य किसान की भूमि पर निकाला जा रहा है जिससे किसान परेशान है । वहीं इसकी जानकारी जल संसाधन एवं राजस्व विभाग को होने के बाद भी दोनो विभाग मामले का निराकरण नही कर रहे है और प्रभावित किसान एसडीएम कार्यालय कोटा एवं जल संसाधन विभाग के च-र काट रहे हैं।

    तखतपुर विकासखंड के ग्राम परसदा में प्रदेश सरकार के 600 करोड़ की अरपा-भैसाझार परियोजना का कार्य चल रहा है। जिसका मुख्य उद्देश्य क्षेत्र के कृषको को कृषि कार्य हेतु पानी उपलब्ध कराकर उन्हें आर्थिक रूप से सृदृढ़ करना है लेकिन जल संसाधन विभाग एवं राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली के चलते किसान आर्थिक रूप से मजबूत होने की बजाए विभाग के सामने मजबूर हो गए है। जल संसाधन विभाग एवं नहर निर्माण में लगे कर्मचारियों की मिलीभगत से कुछ लोगो को लाभ पहुंचाने परसदा में नहर का एलाइनमेंट ही बदल दिया गया है। सकरी तहसील के ग्राम परसदा के खसरा क्रमांक 602/2 जो 22 डिसमिल जमीन है और जलेश्वर कौशिक के नाम पर दर्ज है इसमे से बड़ा नहर निकल रहा है इसका मुआवजा भी जलेश्वर को प्राप्त हो चुका है। लेकिन यहां पर जलसंसाधन विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों ने एलिंगमेन्ट बदलकर जमीन के किनारे से गधिया सागर तालाब के मेढ़ के नीचे की जमीन पर निशान लगाकर खुदाई शुरू करवाने की तैयारी में है मार्ग परिवर्तन के कारण अधिग्रहित भूमि का आधा से ज्यादा हिस्सा नहर की जद से बाहर हो गया। इसी तरह परसदा में ही खसरा क्रमांक 365/4 10 डिसमिल जो कि कदाराम के नाम पर दर्ज है और इन्हें मुआवजा भी आवार्ड हो चुका है लेकिन यहां भी मार्ग परिवर्तित कर राकेश यादव की जमीन पर नहर का कार्य शुरू कर दिया गया है जबकि राकेश यादव के भूमि का अधिग्रहण ही नही हुआ है । इसी तरह खसरा क्रमांक 294/2 जो कि 6 डिसमिल है और हर प्रसाद,बेदप्रसाद और शिव प्रसाद के नाम पर दर्ज है और उन्हें मुआवजा भी मिल चुका है लेकिन मौके पर सरिता यादव के जमीन से नहर निकल रहा है। वहीं परसदा के ही 71/1 इंद्रजीत खाम्भा के नाम पर दर्ज है जिसका न ही अधिग्रहण हुआ है और न ही कोई प्रक्रिया ही हुई है बावजूद इसके जल संसाधन विभाग द्वारा इनकी जमीन के सामने पुल निर्माण का कार्य शुरू कर दिया गया है और उनके खेत मे भी खुदाई शुरू करने की तैयारी थी लेकिन मौके पर उनके द्वारा आपत्ति करने पर उनके जमीन को वर्तमान में छोड़ा गया है। ऐसा नही है कि इसकी जानकारी जल संसाधन विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों को नही है कृषक राजेश यादव,सरिता यादव और इंद्रजीत खाम्भा द्वारा लिखित में एसडीएम कार्यालय कोटा में आपत्ति दर्ज कराते हुए मामले की शिकायत की है। शिकायत के छह माह बीत जाने के बाद भी समस्या का निराकरण नही किया गया है।


    मुआवजा वितरण में भी गड़बड़ी

    अरपा-भैसाझार परियोजना में जमीन अधिग्रहण के लिए मुआवजा निर्धारण की पूरी प्रक्रिया में लंबा खेल चला है जानकारी के अनुसार असिंचित को सिंचित कर शासन को करोड़ो रुपये की चपत लगाया गया है। वही इस मामले में कई सूचना के अधिकार के तहत आवेदन भी कई विभागों में लंबित है।

    काल नहीं किया रिसीव

    मामले की जानकारी के लिए अरपा भैसाझार के ई ई अशोक तिवारी के मोबाइल पर काल किया गया लेकिन उन्होंने काल रिसीव नही किया। उन्हें मैसेज करने पर भी उन्होंने रिप्लाई नही दिया। वहीं एसडीएम आनंदरूप तिवारी से संपर्क करने पर उनका मोबाइल बंद मिला।

    वर्जन

    .मैं इन मामले में नया हूं मुझे इसकी ज्यादा जानकारी नही है। सब इंजीनियर ही बता पाएंगे ।

    -एसएल द्विवेदी एसडीओ अरपा भैसाझार परियोजना

    मैं मामले में अभिमत देने अधिकृत नही हूं। इस मामले में कार्यपालन यंत्री ही ही बता पाएंगे।

    ए राजपूत सब इंजीनियर अरपा-भैसाझार परियोजना

