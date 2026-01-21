छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना के तहत दौड़ेंगी 200 बसें, वर्तमान में 57 रुटों पर सेवा संचालित

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर: प्रदेश में ग्रामीण परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में 200 बसें संचालित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस योजना के माध्यम से ऐसे सुदूर और ग्रामीण क्षेत्रों को सार्वजनिक परिवहन से जोड़ा जाएगा, जहां अब तक यात्री बस सुविधा उपलब्ध नहीं है।

वर्तमान में योजना के तहत 57 चयनित मार्गों पर बसों का संचालन प्रारंभ किया जा चुका है, जिससे 330 नए गांवों को पहली बार बस सेवा की सुविधा मिली है। इससे ग्रामीण नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और प्रशासनिक सेवाओं तक पहुंच में सहूलियत हो रही है। ग्रामीण अंचलों से जनपद, तहसील और जिला मुख्यालयों तक आवागमन अब पहले की तुलना में अधिक सुगम हो गया है।