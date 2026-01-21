मेरी खबरें
    छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना के तहत दौड़ेंगी 200 बसें, वर्तमान में 57 रुटों पर सेवा संचालित

    छत्तीसगढ़ के ग्रामीण सूदूर इलाकों को मुख्य शहरों से जोड़ने के लिए सरकार की ओर से मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना के तहत 200 बसों का संचालन किया जाएगा। वि ...और पढ़ें

    By Abhishek RaiEdited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Wed, 21 Jan 2026 07:41:12 AM (IST)Updated Date: Wed, 21 Jan 2026 07:48:07 AM (IST)
    200 नई बसें चलाने का लक्ष्य

    HighLights

    1. 57 मार्गों पर हो रहा संचालन, 330 नए गांव जुड़े
    2. वित्तीय वर्ष 2026-27 में 200 बसें चलाने का लक्ष्य
    3. शासन प्रति किलोमीटर वित्तीय सहायता दे रहा है

    राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर: प्रदेश में ग्रामीण परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में 200 बसें संचालित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस योजना के माध्यम से ऐसे सुदूर और ग्रामीण क्षेत्रों को सार्वजनिक परिवहन से जोड़ा जाएगा, जहां अब तक यात्री बस सुविधा उपलब्ध नहीं है।

    वर्तमान में योजना के तहत 57 चयनित मार्गों पर बसों का संचालन प्रारंभ किया जा चुका है, जिससे 330 नए गांवों को पहली बार बस सेवा की सुविधा मिली है। इससे ग्रामीण नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और प्रशासनिक सेवाओं तक पहुंच में सहूलियत हो रही है। ग्रामीण अंचलों से जनपद, तहसील और जिला मुख्यालयों तक आवागमन अब पहले की तुलना में अधिक सुगम हो गया है।


    मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना-2025 के अंतर्गत बस संचालकों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य शासन प्रति किलोमीटर वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। इसके साथ ही अधिकतम तीन वर्षों तक मासिक कर में पूर्ण छूट दी जा रही है, ताकि कम यात्री वाले ग्रामीण मार्गों पर भी नियमित बस संचालन संभव हो सके। योजना के तहत अब तक 12 नए ग्रामीण मार्गों पर बस संचालन की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है, जबकि अन्य मार्गों पर सेवाएं शुरू करने की तैयारी जारी है।

    छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना के तहत विभिन्न जिलों में बस संचालन की स्थिति इस प्रकार है

    • सुकमा: 8 बसें

    • नारायणपुर: 4 बसें

    • जगदलपुर: 2 बसें

    • कोंडागांव: 4 बसें

    • कांकेर: 6 बसें

    • दंतेवाड़ा: 7 बसें

    • मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर: 2 बसें

    • सूरजपुर: 6 बसें

    • कोरिया: 5 बसें

    • जशपुर: 7 बसें

    • बलरामपुर: 4 बसें

    • अंबिकापुर: 2 बसें

