Air hostess Death Pawai: एयर होस्टेस हत्याकांड के आरोपित ने की आत्महत्या, लाकअप में पैंट के सहारे लगा ली फांसी

सहकर्मियों द्वारा घंटी बजाने पर भी जब दरवाजा नहीं खुला, तो पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने दूसरी चाभी से दरवाजा खोला तो अंदर रूपल खून से लथपथ पड़ी थी। उसका गला काट दिया गया था।

मिड-डे के अनुसार, डीसीपी जोन 10 दत्ता नलवाडे ने कहा कि आरोपित विक्रम पीड़िता के अपार्टमेंट में बंद पाइपलाइन साफ करने को गया था। इस दौरान रूपल ने किसी बात पर नाराजगी जताई। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। आरोपित ने दुष्कर्म का प्रयास भी किया था। विरोध करने पर आरोपित ने चाकू से उसका गला रेत दिया। इसके बाद आरोपित अपने गांव तुंगा चला गया।

पिता ठेकेदार, बड़ी बहन मुंबई में बैंककर्मी

रूपल के पिता चंद्रप्रकाश ओगरे रायपुर में ठेकेदारी करते हैं। रूपल की बड़ी बहन मुंबई में ही एक बैंक में काम करती है। रूपल दूसरे नंबर की थी। वहीं उसकी छोटी बहन डेंटल कालेज रायपुर में पढ़ाई कर रही है।

Maharashtra | Accused Vikram who was arrested in connection with the murder of an air hostess, died by suicide in the lock-up, accused hanged himself with the help of his pants. The body has been sent for post-mortem: Mumbai Police

— ANI (@ANI) September 8, 2023