    BJP Protest: छत्तीसगढ़ में भाजपाइयों ने अपने-अपने घरों के बाहर धरना देकर भूपेश सरकार को घेरा। रमन सिंह व विष्‍णु देव साय ने प्रदर्शन किया।

    By Azmat Ali
    Edited By: Azmat Ali
    Publish Date: Sun, 25 Apr 2021 10:13:00 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 25 Apr 2021 10:13:58 PM (IST)
    BJP Protest: अस्पताल में अव्यवस्था, मरीजों की मौत, दवा की कमी पर भाजपा का हल्ला-बोल

    रायपुर, राज्य ब्यूरो। BJP Protest: छत्तीसगढ़ के अस्पतालों में अव्यवस्था, दवाओं के लिए मरीजों के परिजनों का भटकना और आइसीयू में मौत के मामले को लेकर भाजपा ने शनिवार को एक दिवसीय धरना दिया। अपने घरों के बाहर धरना देकर भाजपा नेताओं ने सरकार को घेरा। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने जशपुर और नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने बिल्हा में प्रदर्शन किया।

    भाजपा नेता हाथ में तख्ती लेकर भूपेश सरकार का विरोध कर रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह ने रामविचार नेताम, राजेश मूणत, पवन साय और अभिषेक सिंह के साथ मौलश्री विहार में प्रदर्शन किया। रमन ने कहा कि सरकार पूरी तरह फेल हो गई है। मरीजों को दवा नहीं मिल रही है। आक्सीजन के लिए भटकना पड़ रहा है।

    मौत के बाद श्मशान घाट तक में जगह नहीं मिल रही है और सरकार अपनी धुन में है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने शंकर नगर निवास के सामने प्रदर्शन किया। बृजमोहन ने घर के बाहर मंच बनाया था और कार्यकर्ता शारीरिक दूरी का पालन करते हुए प्रदर्शन कर रहे थे।

    बृजमोहन ने कहा कि सरकार मरीजों को जिंदा रहते बेड उपलब्ध नहीं करा पा रही है और मरने के बाद श्मशान में जगह नहीं मिल रही है। मृत आत्मा की शांति और सरकार को नींद से जगाने के लिए धरना दिया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि प्रदेश सरकार को बेहतर सुविधा उपलब्ध करने के लिए ठोस कदम उठाना था, लेकिन जनस्वास्थ्य की चिंता ही नहीं है। पूरे प्रदेश में हालात चिंताजनक हैं।

    सरकार ने कोरोना के मद्देनजर अस्पताल में बिस्तर, आक्सीजन व वेंटिलेटर सहित आवश्यक तैयारी और व्यवस्था को लेकर हाई कोर्ट को भी गुमराह करने की कोशिश की है। रायपुर लोकसभा सांसद सुनील सोनी ने कहा कि प्रदेश के 13 योद्धा और राज्य सरकार के मंत्री छिपकर बैठे हैं। सरकार में ऐसा कोई नहीं है जो फील्ड में दिखाई दे। अस्पतालों में अव्यवस्था है।

    रेमडेसिविर की कालाबाजारी हो रही है। राज्य सरकार को कोरोना व्यय सार्वजनिक करने की चुनौती देते हुए कहा कि इन अव्यवस्थाओं के लिए सरकार की जवाबदेही तय होनी चाहिए। सांसद सोनी के आवास पर जिलाध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी, पूर्व विधायक देवजी पटेल सहित अन्य नेताओं ने प्रदर्शन किया। भाजपा ने पूरे अभियान को इंटरनेट मीडिया पर जागो भूपेश जागो हैशटैग से चलाया।

    साय बोले-संकट के समय राजनीति कर रहे सीएम

    भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि असंवेदनशील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल संकट में भी केवल राजनीति करना चाहते हैं। जनता की सुध नहीं ले रहे हैं। प्रदेश में संक्रमण बढ़ रहा है। अस्पतालों में बिस्तर से लेकर आक्सीजन, वेंटिलेटर का अभाव है। जीवनरक्षक दवाओं को लेकर कोई ठोस नीति नहीं है। इस असंवेदनशील सरकार को जगाने भाजपा धरना-प्रदर्शन कर रही है।

