BJP Protest: अस्पताल में अव्यवस्था, मरीजों की मौत, दवा की कमी पर भाजपा का हल्ला-बोल

रायपुर, राज्य ब्यूरो। BJP Protest: छत्तीसगढ़ के अस्पतालों में अव्यवस्था, दवाओं के लिए मरीजों के परिजनों का भटकना और आइसीयू में मौत के मामले को लेकर भाजपा ने शनिवार को एक दिवसीय धरना दिया। अपने घरों के बाहर धरना देकर भाजपा नेताओं ने सरकार को घेरा। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने जशपुर और नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने बिल्हा में प्रदर्शन किया।

भाजपा नेता हाथ में तख्ती लेकर भूपेश सरकार का विरोध कर रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह ने रामविचार नेताम, राजेश मूणत, पवन साय और अभिषेक सिंह के साथ मौलश्री विहार में प्रदर्शन किया। रमन ने कहा कि सरकार पूरी तरह फेल हो गई है। मरीजों को दवा नहीं मिल रही है। आक्सीजन के लिए भटकना पड़ रहा है।

मौत के बाद श्मशान घाट तक में जगह नहीं मिल रही है और सरकार अपनी धुन में है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने शंकर नगर निवास के सामने प्रदर्शन किया। बृजमोहन ने घर के बाहर मंच बनाया था और कार्यकर्ता शारीरिक दूरी का पालन करते हुए प्रदर्शन कर रहे थे। बृजमोहन ने कहा कि सरकार मरीजों को जिंदा रहते बेड उपलब्ध नहीं करा पा रही है और मरने के बाद श्मशान में जगह नहीं मिल रही है। मृत आत्मा की शांति और सरकार को नींद से जगाने के लिए धरना दिया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि प्रदेश सरकार को बेहतर सुविधा उपलब्ध करने के लिए ठोस कदम उठाना था, लेकिन जनस्वास्थ्य की चिंता ही नहीं है। पूरे प्रदेश में हालात चिंताजनक हैं।