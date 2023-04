रायपुर। कांग्रेस इन दिनों अंदरूनी संकट से जूझ रही है। इसी बीच छत्‍तीसगढ़ के स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बड़ा बयान दिया है। मंत्री सिंहदेव ने कहा, हम अपनी ही सरकार की आलोचना नहीं कर सकते और इसीलिए पार्टी के नेताओं को लगता है कि सचिन पायलट के समर्थन में दिया गया बयान पार्टी विरोधी है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि हम सचिन पायलट के संपर्क में हैं और वह पार्टी के लिए महत्‍वपूर्ण हैं। इससे पता चलता है कि कांग्रेस मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही है।

जानिए सिंहदेव ने सचिन पायलट के समर्थन में क्‍या कहा था

बतादें कि टीएस सिंहदेव ने राजस्थान के कांग्रेस नेता सचिन पायलट के पक्ष में बयान देकर सियासी सरगर्मी बढ़ा दी थी। उन्होंने एक बयान में कहा था कि सचिन पायलट ने कोई लक्ष्मण रेखा पार की ऐसा मुझे नहीं लगता है। यह पार्टी विरोधी गतिविधि नहीं है। सचिन पायलट को लगता होगा कि चुनाव के समय उन्हें मतदाता को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वसुंधरा राजे की सरकार में बहुत भ्रष्टाचार हुआ है और वे इसकी जांच कराएंगे लेकिन उन्होंने नहीं कराई। अब आप जनता के पास जाएंगे तो जनता आपसे जवाब मांगेगी। कहेगी हम आपको वोट क्यों दें, आपने जो कहा था अपनी बात पूरी नहीं की।

माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्‍या को लेकर दिया बड़ा बयान

उत्‍तर प्रदेश के प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्‍या के सिलसिले में छत्‍तीसगढ़ के स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बड़ा दिया है। मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा, कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करने की जरूरत है। आरोपित को अपना बचाव करने का अवसर दिया जाना चाहिए। हमारे पास एक संविधान है और अगर हम एक लोकतांत्रिक देश चाहते हैं तो कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। इसलिए सीएम योगी ने जो कहा, उससे मैं असहमत हूं।

सिंहदेव बोले- कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत के लिए कांग्रेस के पास मजबूत मौका

कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मंत्री सिंहदेव ने कहा, कांग्रेस कर्नाटक चुनाव जीतने की पूरी कोशिश कर रही है। बेंगलुरु में हाल ही में एक बच्ची की मौत इस बात की ओर इशारा करती है कि कर्नाटक में शासन चरमरा रहा है। इसलिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस के पास राज्य में जीतने का एक मजबूत मौका है।

We cannot criticise our own government and that’s why party leaders said Sachin Pilot's comment is anti-party though they have also said we are in touch with him and he is an asset. This portrays that Congress is trying to resolve the matter: TS Singh Deo, Chhattisgarh Health… pic.twitter.com/Vyz06vA2vc

