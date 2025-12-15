रायपुर में देर रात दो कारोबारी भाइयों पर चाकू से जानलेवा हमला, इलाके में दहशत का माहौल

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। कबीर नगर इलाके में देर रात हुई एक घटना ने कानून-व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। एम्स रेसीडेंसी परिसर में दो कारोबारी भाइयों पर चाकू से जानलेवा हमला किया गया। इस अचानक हुई घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। हमले में दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पुलिस के अनुसार, कपड़े के कारोबारी आकाश सखूजा शनिवार रात लगभग 10 बजे अपने दोस्तों के साथ एक जन्मदिन समारोह में शामिल होने गए थे। इसी दौरान कुछ युवक उनकी दुकान पर पहुंचे और वहां मौजूद कर्मचारी के साथ बदसलूकी करने लगे।