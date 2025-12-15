रायपुर में देर रात दो कारोबारी भाइयों पर चाकू से जानलेवा हमला, इलाके में दहशत का माहौल

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। कबीर नगर इलाके में देर रात हुई एक घटना ने कानून-व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। एम्स रेसीडेंसी परिसर में दो कारोबारी भाइयों पर चाकू से जानलेवा हमला किया गया। इस अचानक हुई घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। हमले में दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
पुलिस के अनुसार, कपड़े के कारोबारी आकाश सखूजा शनिवार रात लगभग 10 बजे अपने दोस्तों के साथ एक जन्मदिन समारोह में शामिल होने गए थे। इसी दौरान कुछ युवक उनकी दुकान पर पहुंचे और वहां मौजूद कर्मचारी के साथ बदसलूकी करने लगे।
आरोप है कि युवकों ने कर्मचारी को धमकाया और हंगामा किया। घबराए कर्मचारी ने तुरंत फोन पर आकाश को सूचित किया। सूचना मिलने पर आकाश विवाद को सुलझाने के लिए मौके पर पहुंचे, लेकिन बातचीत के बजाय युवक और उग्र हो गए।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कुछ समय बाद आरोपी एम्स रेसीडेंसी परिसर में पहुंचे और आकाश के साथ गाली-गलौच करने लगे। विवाद बढ़ने पर आरोपियों ने चाकू निकालकर आकाश पर हमला कर दिया। आकाश को बचाने के लिए उनके भाई विशाल ने बीच-बचाव किया, लेकिन हमलावरों ने उन पर भी ताबड़तोड़ वार किए। दोनों भाइयों को गंभीर चोटें आई हैं।