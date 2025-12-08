मेरी खबरें
    CG Transfer: छत्तीसगढ़ के 38 अधिकारियों का तबदला, GAD ने जारी किया आदेश, देखें लिस्ट

    CG News: छत्तीसगढ़ में एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। राज्य सरकार ने राज्य प्रशासनिक सेवा के एक साथ अधिकारियों का एक साथ तबादला किया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया है। जारी आदेश में कुल 38 अधिकारियों का नाम शामिल है।

    By Digital Desk
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Mon, 08 Dec 2025 06:06:05 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 08 Dec 2025 06:06:05 PM (IST)
    छत्तीसगढ़ के 38 अधिकारियों का तबदला।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। राज्य सरकार ने राज्य प्रशासनिक सेवा के एक साथ अधिकारियों का एक साथ तबादला किया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया है। जारी आदेश में कुल 38 अधिकारियों का नाम शामिल है।

    यह आदेश छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग (General Administration Department) द्वारा जारी किया गया है और इसमें राज्य प्रशासनिक सेवा (State Administrative Service) एवं सचिवालय सेवा (Secretariat Service) के अधिकारियों का बड़े पैमाने पर तबादला किया गया है।

    छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: 38 अधिकारियों का तबादला

    छत्तीसगढ़ शासन ने एक बार फिर बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल किया है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने आज, 08 दिसंबर 2025 को जारी आदेश में राज्य प्रशासनिक सेवा एवं सचिवालय सेवा के 38 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अस्थायी रूप से नवीन विभागों में पदस्थ किया है।


    प्रमुख अधिकारियों की नवीन पदस्थापनाएं

    तबादला सूची में शामिल कुछ महत्वपूर्ण अधिकारियों और उनके नए प्रभार निम्नलिखित हैं:

    राजीव अहिरे (संयुक्त सचिव):

    वर्तमान: आवास एवं पर्यावरण विभाग (अतिरिक्त प्रभार- योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग)

    नवीन: कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

    सूर्यकिरण तिवारी (रा.प्र.से., उप सचिव):

    वर्तमान: कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग (अतिरिक्त प्रभार- पशुधन विकास एवं मछली पालन विभाग)

    नवीन: पशुधन विकास एवं मछली पालन विभाग

    दुर्गेश कुमार वर्मा (रा.प्र.से., उप सचिव):

    वर्तमान: सामान्य प्रशासन विभाग (पूल)

    नवीन: योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

    लवीना पाण्डेय (रा.प्र.से., उप सचिव):

    वर्तमान: आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग एवं पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक विकास विभाग (अति. प्रभार- चिकित्सा शिक्षा विभाग)

    नवीन: चिकित्सा शिक्षा विभाग

    कुसुम एक्का (उप सचिव):

    वर्तमान: योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

    नवीन: गृह विभाग

    श्रीमती विजया खेस्स (उप सचिव):

    वर्तमान: विमानन विभाग

    नवीन: ग्रामोद्योग विभाग

    देखें लिस्ट- अधिकारियों का तबादला

    अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किए गए अधिकारी

    तबादला सूची में कई अधिकारियों को उनके मौजूदा अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया गया है, जबकि उनका मूल प्रभार यथावत रहेगा-

    • अरूण कुमार मरकाम (रा.प्र.से., उप सचिव) को ग्रामोद्योग विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया गया है।

    • रामप्रसाद चौहान (रा.प्र.से., उप सचिव) को समाज कल्याण विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया गया है।

    • श्रीकांत वर्मा (रा.प्र.से., उप सचिव) को गृह विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया गया है।

    • अंकिता गर्ग (रा.प्र.से., उप सचिव) को श्रम विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया गया है।

    • विभोर अग्रवाल (रा.प्र.से., उप सचिव) को उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया गया है।

    • अन्वेष धृतलहरे (रा.प्र.से., उप सचिव) को राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया गया है।

    सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे तत्काल नवीन पदस्थापना में कार्यभार ग्रहण करें और पालन प्रतिवेदन सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

