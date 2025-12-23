CG Weather Update: उत्तर छत्तीसगढ़ में घना कोहरा और शीतलहर की चेतावनी, बढ़ेगी ठिठुरन

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: प्रदेश में ठंड का असर बना हुआ है। मंगलवार से बुधवार के बीच उत्तर छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, कोरिया, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, कोरबा, सूरजपुर, सरगुजा, जशपुर और बलरामपुर जिलों में एक-दो पाकेट में घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई गई है।

मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में फिलहाल मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन सुबह और देर रात कोहरे व ठंड का असर बना रहेगा। रायपुर में सोमवार को अधिकतम तापमान 26.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.1 डिग्री कम रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 12.5 डिग्री रहा। आद्रता सुबह 68 और शाम 56 प्रतिशत दर्ज की गई। राजधानी सहित कई इलाकों में सुबह हल्की धुंध नजर आई।