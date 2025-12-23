मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    CG Weather Update: उत्तर छत्तीसगढ़ में घना कोहरा और शीतलहर की चेतावनी, बढ़ेगी ठिठुरन

    उत्तर छत्तीसगढ़ में घने कोहरे और शीतलहर का दौर जारी है। मौसम विभाग की ओर से कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Tue, 23 Dec 2025 06:19:37 AM (IST)Updated Date: Tue, 23 Dec 2025 06:28:48 AM (IST)
    CG Weather Update: उत्तर छत्तीसगढ़ में घना कोहरा और शीतलहर की चेतावनी, बढ़ेगी ठिठुरन
    घने कोहरे और शीतलहर का दौर जारी

    HighLights

    1. मंगलवार से बुधवार के बीच घने कोहरे का अलर्ट
    2. रायपुर में सोमवार को न्यूनतम तापमान 12.5 डिग्री
    3. अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री दर्ज हुआ

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: प्रदेश में ठंड का असर बना हुआ है। मंगलवार से बुधवार के बीच उत्तर छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, कोरिया, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, कोरबा, सूरजपुर, सरगुजा, जशपुर और बलरामपुर जिलों में एक-दो पाकेट में घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई गई है।

    मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में फिलहाल मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन सुबह और देर रात कोहरे व ठंड का असर बना रहेगा। रायपुर में सोमवार को अधिकतम तापमान 26.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.1 डिग्री कम रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 12.5 डिग्री रहा। आद्रता सुबह 68 और शाम 56 प्रतिशत दर्ज की गई। राजधानी सहित कई इलाकों में सुबह हल्की धुंध नजर आई।


    सबसे गर्म राजनांदगांव, सबसे ठंडा अंबिकापुर

    प्रदेश में सबसे अधिक अधिकतम तापमान राजनांदगांव में 28 डिग्री और सबसे कम न्यूनतम तापमान अंबिकापुर में 5.8 डिग्री दर्ज किया गया। दुर्ग संभाग में एक-दो स्थानों पर शीतलहर चली। पेंड्रारोड और अंबिकापुर जैसे क्षेत्रों में सुबह के समय घना कोहरा जनजीवन को प्रभावित कर सकता है।

    यह भी पढ़ें- MP Weather Update: दिल्ली से भी ज्यादा ठिठुरा मध्य प्रदेश, शहडोल में पारा 2.8 डिग्री; कोहरे और शीतलहर का डबल अटैक

    1 से 2 डिग्री की क्रमिक बढ़ोतरी के आसार

    मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों तक सरगुजा संभाग के कुछ जिलों और बिलासपुर संभाग के एक-दो स्थानों पर घना कोहरा छाने की आशंका है। वहीं, अगले दो दिनों में उत्तर छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की क्रमिक बढ़ोतरी हो सकती है, इसके बाद तापमान में उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा। मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में फिलहाल न्यूनतम तापमान में खास बदलाव के आसार नहीं हैं।

    यह भी पढ़ें- Indore Weather: 15 दिन बाद इंदौर का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री से ऊपर पहुंचा, शीतलहर से मिली राहत

    रायपुर शहर में ऐसा रहेगा मौसम

    मंगलवार को राजधानी में धुंध छाए रहने की संभावना है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 28 डिग्री और 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। ठंड और कोहरे को देखते हुए सुबह के समय वाहन चालकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.