CG Weather Update: सरगुजा संभाग में शीतलहर के साथ घने कोहरे से लोग परेशान, अन्य इलाकों में ठंड से थोड़ी राहत

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: प्रदेश में इन दिनों ठंड के तेवर कुछ नरम पड़े हैं। हवा की दिशा उत्तर से बदलकर पूर्वी होने के कारण सर्दी की रफ्तार थमी हुई है। बीते 24 घंटों के दौरान रात के तापमान में करीब 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिससे लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिली है।

मौसम विभाग के अनुसार अगले तीन दिनों तक मौसम के मिजाज में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, हालांकि इसके बाद एक बार फिर ठंड बढ़ने के संकेत हैं। पिछले एक दिन में सरगुजा संभाग के बाहरी इलाकों को छोड़ कर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में शीतलहर जैसी स्थिति नहीं रही। दिसंबर की शुरुआत में कड़ाके की ठंड ने लोगों को परेशान किया था, लेकिन फिलहाल तापमान स्थिर बना हुआ है।