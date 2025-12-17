CG Weather Update: सरगुजा संभाग में शीतलहर के साथ घने कोहरे से लोग परेशान, अन्य इलाकों में ठंड से थोड़ी राहत

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: प्रदेश में इन दिनों ठंड के तेवर कुछ नरम पड़े हैं। हवा की दिशा उत्तर से बदलकर पूर्वी होने के कारण सर्दी की रफ्तार थमी हुई है। बीते 24 घंटों के दौरान रात के तापमान में करीब 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिससे लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिली है।
मौसम विभाग के अनुसार अगले तीन दिनों तक मौसम के मिजाज में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, हालांकि इसके बाद एक बार फिर ठंड बढ़ने के संकेत हैं। पिछले एक दिन में सरगुजा संभाग के बाहरी इलाकों को छोड़ कर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में शीतलहर जैसी स्थिति नहीं रही। दिसंबर की शुरुआत में कड़ाके की ठंड ने लोगों को परेशान किया था, लेकिन फिलहाल तापमान स्थिर बना हुआ है।
राजधानी रायपुर में मंगलवार को मौसम शुष्क रहा। अधिकतम तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1 डिग्री कम रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 13.4 डिग्री सेल्सियस रहा, यह भी सामान्य से 1 डिग्री कम है।
प्रदेश के अन्य जिलों में भी मौसम शुष्क बना रहा। अंबिकापुर (Ambikapur weather) में न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे कम रहा। वहीं जगदलपुर (Jagdalpur Temprature) में अधिकतम तापमान 29.7 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे अधिक रहा। रायपुर एयरपोर्ट क्षेत्र में अधिकतम तापमान 29 और न्यूनतम 10.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
यह भी पढ़ें- MP Weather Update: देश के Top 10 ठंडे शहरों में भोपाल और इंदौर का नाम, 4.8 डिग्री तक गिरा पारा
मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक जब हवाएं उत्तर दिशा से चलती हैं तो ठंड बढ़ती है, जबकि पूर्वी हवाओं के सक्रिय होने से तापमान में गिरावट रुक जाती है। फिलहाल पूर्वी हवाओं के असर से न्यूनतम तापमान स्थिर है और कई इलाकों में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है।
मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को रायपुर (raipur weather report today) में सुबह हल्की धुंध रहने की संभावना है। दिन में मौसम साफ से आंशिक रूप से बादल रह सकता है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 29 और 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने के आसार हैं। अगले दो दिनों तक न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव नहीं होगा, इसके बाद आगामी तीन दिनों में 1 से 3 डिग्री तक गिरावट संभव है। बारिश को लेकर कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है।