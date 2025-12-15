CG Weather Update: प्रदेश में लोगों को कड़ाके की ठंड से मिलेगी थोड़ी राहत, राजधानी में छाया रहेगा कोहरा

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: राजधानी रायपुर समेत पूरे प्रदेश में कड़ाके की ठंड झेल रहे लोगों को अगले कुछ दिनों तक थोड़ी राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग ने अगले चार दिनों तक प्रदेश में शीतलहर की स्थिति में कमी आने की संभावना जताई है।

मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले चार दिनों में प्रदेश भर में न्यूनतम तापमान में एक से दो डिग्री सेल्सियस की हल्की वृद्धि होने की संभावना है। हालांकि, इस राहत के बाद तापमान में फिर से गिरावट दर्ज की जा सकती है । फिलहाल अगले दो दिनों तक प्रदेश में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है ।