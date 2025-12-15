CG Weather Update: प्रदेश में लोगों को कड़ाके की ठंड से मिलेगी थोड़ी राहत, राजधानी में छाया रहेगा कोहरा

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: राजधानी रायपुर समेत पूरे प्रदेश में कड़ाके की ठंड झेल रहे लोगों को अगले कुछ दिनों तक थोड़ी राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग ने अगले चार दिनों तक प्रदेश में शीतलहर की स्थिति में कमी आने की संभावना जताई है।
मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले चार दिनों में प्रदेश भर में न्यूनतम तापमान में एक से दो डिग्री सेल्सियस की हल्की वृद्धि होने की संभावना है। हालांकि, इस राहत के बाद तापमान में फिर से गिरावट दर्ज की जा सकती है । फिलहाल अगले दो दिनों तक प्रदेश में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है ।
राजधानी रायपुर के मौसम को लेकर विभाग ने स्थानीय पूर्वानुमान जारी किया है। इसके मुताबिक, सोमवार को शहर में सुबह के वक्त कोहरा या धुंध छाये रहने की संभावना है, जबकि बाद में आसमान मुख्यत साफ रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार, अगले चार दिनों तक तापमान में हल्की चढ़ाव के चलते ठंड का असर थोड़ा कम महसूस होगा, लेकिन इसके बाद फिर से सर्दी बढ़ने के आसार हैं। रायपुर में अधिकतम तापमान 29 डिग्री और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है ।
राजधानी रायपुर के बाहरी इलाकों में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। मौसम विभाग द्वारा जारी ताजा रिपोर्ट के अनुसार, शनिवार और रविवार के दरमियान पिछले 24 घंटों में माना एयरपोर्ट पर न्यूनतम तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। यहां का न्यूनतम पारा गिरकर 9.4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है ।
यह भी पढ़ें- CG News: शीतकालीन सत्र के पहले दिन 'अंजोर विजन' पर चर्चा, विपक्ष ने किया बहिष्कार; GDP 75 लाख करोड़ करने का लक्ष्य
आंकड़ों के मुताबिक, यह तापमान इस समय के सामान्य औसत तापमान से 4.1 डिग्री सेल्सियस कम है। सामान्य से चार डिग्री नीचे तापमान जाने की वजह से रात और सुबह के वक्त कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है, जिससे लोग अब गर्म कपड़ों में लिपटे नजर आ रहे हैं। वहीं अंबिकापुर सबसे ठंडा, जगदलपुर सबसे गर्म पूरे प्रदेश में सरगुजा संभाग अभी भी सबसे ज्यादा ठिठुर रहा है।