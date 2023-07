रायपुर। मणिपुर में महिलाओं से दुर्व्‍यवहार को लेकर पूरे देश में सियासत तेज हो गई है। मणिपुर मुद्दे पर छत्‍तीसगढ़ के उपमुख्‍यमंत्री टीएस सिंहदेव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा प्रहार किया है। डिप्‍टी सीएम सिंहदेव ने मणिपुर हिंसा पर पीएम मोदी द्वारा जिम्‍मेदारी नहीं लेने पर अमित शाह को देश का प्रधानमंत्री बनाने की मांग कर दी।

मणिपुर मुद्दे पर चर्चा में सहयोग के लिए गृह मंत्री अमित शाह द्वारा विपक्ष को पत्र लिखने पर सिंहदेव ने कहा, कई लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। महिलाओं के साथ क्रूर और अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। अगर कार्रवाई एफआइआर होने के 77 दिन बाद शुरू की जाती है, तो जवाबदेह कौन है? पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों को इसके बारे में पता होगा। अगर पीएम मोदी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं तो अमित शाह को प्रधानमंत्री बना दें। फिर अमित शाह जवाब दे सकते हैं।

